【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴市值從高峰失近2萬億　馬雲兩個月間發生甚麼事？

▲ 阿里巴巴涉「二選一」等壟斷行為被調查，市值單日蒸發約4000億元。

阿里巴巴 （09988） 因涉「二選一」等壟斷行為遭調查，股價應聲直插，跌8.1%，收報228.2元，單日市值蒸發4372.3億元，失守5萬億元關口，最新市值為4.94萬億元，落後於騰訊 （00700） 最新市值5.33萬億元。阿里巴巴股價大跌後，根據彭博富豪榜數據計算，馬雲最新身家減少126億元，身家縮水至3998億元；騰訊今日跌2.6%，馬化騰身家減少約107億至4312億元，「雙馬」分別在中國富豪榜排第二、第三。

農夫山泉 （09633） 創辦人鍾睒睒穩守中國首富之位，今日再多94億元，身家高增至5583億元。

阿里巴巴穿250天綫，見底未？詳情，【下一頁】

今年10月螞蟻集團傳上市，阿里巴巴股價一路被推升至歷史高位309.4元，市值高達6.69萬億元，意味阿里巴巴市值兩個月內就蒸發1.75萬億元。而馬雲身家也一落千丈，從中國首富跌落至排第三。

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從事件發生的時間綫梳理可見，阿里巴巴股價及市值自螞蟻集團中港兩地上市被當局叫停後開始走下坡路：

10月24日，馬雲在2020外灘金融峰會的主題演講中批中國的銀行體系和金融監管為「當舖思想」，「巴塞爾協議」是老人俱樂部。

馬雲外灘說了什麼？詳情，【下一頁】

10月26日，螞蟻集團為IPO定價，有望成為全球歷史以來最大的IPO，獲得多個國家主權基金或養老基金支持。

10月30日，螞蟻孖展截止，中港兩地認購規模達約3萬億美元，已經超過世界第六大經濟體──英國的GDP總值。

10月31日，國務院召開金融委會議，國務院副總理劉鶴指出金融科技發展相對應的風險，被市場猜測是對螞蟻集團等金融科技公司上市的回應。

11月2日，傳中國四大金融機構約談馬雲，同日，中國銀保監會及央行發布了《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。

11月3日，螞蟻集團上海上市被暫停，同時凍結香港IPO發行。螞蟻集團A+H上市被終止。

11月10日，中國針對大型科網企業出台《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。該指南旨在，「為預防和制止平台經濟領域壟斷行為，引導平台經濟領域經營者依法合規經營，促進線上經濟持續健康發展」。

11月23日，阿里巴巴首席執行官張勇表示，要積極學習和響應國家政策法規，建設健康平台經濟。

12月14日，市場監管總局根據《反壟斷法》規定，對阿里巴巴收購銀泰商業股權未依法申報違法實施經營者集中案進行了調查，裁定違反了《反壟斷法》，處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

12月24日，市場監管總局根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。另外，金融監管部門將再次約談螞蟻集團。

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編輯：陳華