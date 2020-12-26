【都市診療室】ADHD孩子備試挑戰與貼士

新一波疫情來襲，學童再度需要回家上網課，加上考試季節即將來臨，對專注力不足/過度活躍症（ADHD）孩子及家長來說，相信又是新一波挑戰與壓力。有媽媽就曾因孩子網課時無法專注學習而倍添壓力，誘發濕疹。因此，親子也要做足準備迎接網課與考試帶來的挑戰。

相比面授課，網課欠缺互動、只看螢幕，對ADHD孩子的專注力要求高很多，孩子容易分心看其他事物、撥動電綫等。加上網課與面授課的安排有異，作息規律亦因而被打亂，孩子較難適應；同時，疫情與網課安排均大減其活動空間與時間，對活躍衝動型的ADHD學童來說，失去往返學校的少量活動，便無處發洩其大量精力。

讓學童保持工作感

視乎不同學校安排，孩子有可能需要如期應付考試，但他們能否掌握課程內容可能也成問題，結果不少家長兼任老師，指導孩子學習，不但壓力大增，亦容易增加與孩子間的衝突。面對考試與網課，部份學校可能會額外加添功課，希望藉此提升學童的自主學習，但對ADHD孩子與家長來說，卻可能再添壓力。

家長應怎樣做呢？首要的是維持固定作息時間，別讓孩子隨網課安排而晚睡晚起，同時讓孩子保持「工作感」，令他們明白在家上課只是換地點上學，孩子應如常早睡早起，依平日流程刷牙、洗面、換校服，提醒他們需要專心學習。同時應與孩子商討合理而規律的時間表，即使是考試，也要安排耍樂時間，學習與玩耍時間比例建議為7比3，適度休息與活動對親子雙方均重要，不妨在較少人的時段，與孩子做足防疫措施外出活動伸展。

當然，家長也要調整心態，既然網課對彼此均是挑戰，便應降低對自己及小朋友的要求，家長不應該為自己的「甩漏」而自責，同時也要諒解孩子的課堂和功課表現打折扣是正常的，調整對孩子的要求和期望。

更重要的是，切勿自行停藥。常用的中樞神經刺激劑有助提升孩子的自制能力與專注力，能協助孩子應付學習和生活所需；尤其是活躍衝動型的ADHD孩子，有研究發現，他們較易發生家居意外，因此更應定時服藥。長效藥如12小時時效的種類一般較能穩定控制其衝動徵狀，避免意外發生；但醫生也會依照孩子不同的生活模式和病情需要，組合各種中、短效藥物，家長應主動與主診醫生好好商量；在覆診時，亦可向醫生傾訴照顧壓力，抒發情緒，家長維持良好的情緒狀態，對親子雙方同樣重要。

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