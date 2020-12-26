  • 19°C
香港時間 : 20201226日 (六) 10:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【都市診療室】ADHD孩子備試挑戰與貼士

名人薈萃 09:09 2020/12/26

分享：

新一波疫情來襲，學童再度需要回家上網課，加上考試季節即將來臨，對專注力不足/過度活躍症（ADHD）孩子及家長來說，相信又是新一波挑戰與壓力。有媽媽就曾因孩子網課時無法專注學習而倍添壓力，誘發濕疹。因此，親子也要做足準備迎接網課與考試帶來的挑戰。

相比面授課，網課欠缺互動、只看螢幕，對ADHD孩子的專注力要求高很多，孩子容易分心看其他事物、撥動電綫等。加上網課與面授課的安排有異，作息規律亦因而被打亂，孩子較難適應；同時，疫情與網課安排均大減其活動空間與時間，對活躍衝動型的ADHD學童來說，失去往返學校的少量活動，便無處發洩其大量精力。

讓學童保持工作感

視乎不同學校安排，孩子有可能需要如期應付考試，但他們能否掌握課程內容可能也成問題，結果不少家長兼任老師，指導孩子學習，不但壓力大增，亦容易增加與孩子間的衝突。面對考試與網課，部份學校可能會額外加添功課，希望藉此提升學童的自主學習，但對ADHD孩子與家長來說，卻可能再添壓力。

家長應怎樣做呢？首要的是維持固定作息時間，別讓孩子隨網課安排而晚睡晚起，同時讓孩子保持「工作感」，令他們明白在家上課只是換地點上學，孩子應如常早睡早起，依平日流程刷牙、洗面、換校服，提醒他們需要專心學習。同時應與孩子商討合理而規律的時間表，即使是考試，也要安排耍樂時間，學習與玩耍時間比例建議為7比3，適度休息與活動對親子雙方均重要，不妨在較少人的時段，與孩子做足防疫措施外出活動伸展。

當然，家長也要調整心態，既然網課對彼此均是挑戰，便應降低對自己及小朋友的要求，家長不應該為自己的「甩漏」而自責，同時也要諒解孩子的課堂和功課表現打折扣是正常的，調整對孩子的要求和期望。

更重要的是，切勿自行停藥。常用的中樞神經刺激劑有助提升孩子的自制能力與專注力，能協助孩子應付學習和生活所需；尤其是活躍衝動型的ADHD孩子，有研究發現，他們較易發生家居意外，因此更應定時服藥。長效藥如12小時時效的種類一般較能穩定控制其衝動徵狀，避免意外發生；但醫生也會依照孩子不同的生活模式和病情需要，組合各種中、短效藥物，家長應主動與主診醫生好好商量；在覆診時，亦可向醫生傾訴照顧壓力，抒發情緒，家長維持良好的情緒狀態，對親子雙方同樣重要。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 精神科專科 鄧萬豪醫生

欄名 : 都市診療室

最新專欄文章 更多

【都市診療室】及早診斷 延緩腦退化
2020/12/14
【都市診療室】及早診斷 延緩腦退化
【都市診療室】高血壓屬「隱形殺手」
2020/12/08
【都市診療室】高血壓屬「隱形殺手」
【都市診療室】疫情對心房顫動患者的「副作用」
2020/12/06
【都市診療室】疫情對心房顫動患者的「副作用」
【都市診療室】錯誤重複操練關節　愈做愈痛
2020/12/04
【都市診療室】錯誤重複操練關節　愈做愈痛
【都市診療室】腸胃病「照鏡」 早發現快醫好？
2020/11/21
【都市診療室】腸胃病「照鏡」 早發現快醫好？

下一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】 季節限定的清酒 「寒之水」造酒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍
三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓
三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【名家專訪】星級地產分析員王震宇：明年樓市情況更差 移民潮成最大不利因素
【名家專訪】星級地產分析員王震宇：明年樓市情況更差 移民潮成最大不利因素