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【聖誕節2020】特朗普夫婦赴佛州渡假 慶祝任內最後聖誕

環球社會熱點 16:49 2020/12/24

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聖誕節作為西方最重要的節目之一，新冠肺炎疫情下，多國元首亦做足防疫措施，以不同方式慶祝2020年聖誕節。其中美國總統特朗普（Donald Trump）與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）於本周三乘坐專機，前往美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）渡過他總統任內的最後一個聖誕節。

特朗普入稟最高法院 望推翻賓夕法尼亞結果 【下一頁】

特朗普夫婦估計將會逗留當地10日。美國聯邦航空管理局（The Federal Aviation Administration）由周二起，於海湖莊園上空實施臨時飛行管制，並於棕櫚灘（Palm Beach）周圍設置了檢查站並封閉莊園附近的道路，直至本周日（1月3日）為止。

據悉，特朗普以往會在聖誕節期間前往棕櫚灘的Bethesda-By-The Sea 教堂出席聖誕禮拜，但由於新冠肺炎疫苗肆虐，禮拜將透過視像方式進行，特朗普亦改為前往海湖莊園渡過其任內最後一個聖誕節。

特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮 【下一頁】

有報道指，特朗普夫婦一向鐘情於棕櫚灘環境，更指特朗普家族已把其住址，由紐約市更改為佛州。《紐約郵報》（New York Post）旗下的《Page Six》報道指，梅拉尼婭早前曾到訪距離海湖莊園約40分鐘車程的松頂學校（Pine Crest school），打算為兒子找到最合適的學校。

責任編輯：郭麗明

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