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【聖誕節2020】英國王室分開過 32年來首次（多圖）

環球社會熱點 16:51 2020/12/24

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聖誕節臨近之際，英國疫情卻持續，令不少英國家庭改變慶祝聖誕節的方式，就連英國王室也不例外。受新冠肺炎疫情影響，英國王室今年不會聚在一起慶祝聖誕節，為自1988年以來，英國王室首次不一起慶祝聖誕節。

哈里王子梅根溫馨家庭照 變插畫聖誕卡 【下一頁】

英國王室避免舉行大規模家族聚會，94歲的英女王及99歲的菲臘親王今年決定留在溫莎堡避疫，不會與其他家庭成員留在桑德靈厄姆宮過聖誕節。

以往慶祝照片：

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威廉王子與妻子凱特（Kate）及3名子女則在諾福克郡（Norfolk）的王室別墅安默堡（Anmer Hall）渡過聖誕節。英媒早前報道，威廉王子、凱特及3名子女周日（20日）晚上前往桑德靈厄姆宮，而英女王幼子愛德華王子（Prince Edward）一家四口也有同行，沿路欣賞莊園内的聖誕節主題燈飾。

不過，桑德靈厄姆宮所在地區實施第2級防疫措施，來自不同家庭的戶外聚會人數上限為6人。因此威廉王子及愛德華王子兩家人，被指已經違反防疫措施。

而哈里王子與妻子梅根（Meghan Markle）則在聖誕節期間留在美國，二人與兒子阿奇（Archie）會在美國加州渡過節日。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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