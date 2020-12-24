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【疫市開店】聖誕節開幕　759阿信屋土瓜灣開新店（多圖/附聖誕優惠一覽）

商業 16:40 2020/12/24

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759阿信屋今日在社交網站上公布，位於土瓜灣的新店將於明日開幕。（資料圖片）

聖誕節在12月25日，有品牌選擇在同一日開設新店。759阿信屋今日在社交網站上公布，位於土瓜灣的新店將於明日開幕，並有相關店長等詳情。有網民即時查詢何時於其他地區開店。

該品牌在聖誕節期間，多次推出五天限時優惠，包括由即日至12月28日期間，兩款指定西班牙直送紅酒，分別購買兩件售290元或210元，指定日本直送零食亦設有優惠。而所有紅白餐酒、氣酒或日韓酒，憑會員卡消費可獲買二送一優惠，截至明年1月3日為止。

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消費滿200元送會員卡　下載759 Online毋須消費即入會
759阿信屋幾乎每逢節日推出期間限定的會員卡，最近新推出聖誕節會員卡。消費者只要消費滿200元，可獲一張會員卡，之後消費均可獲得折扣。但若果消費不足200元，亦可於手機下載759 Online，獲得虛擬版會員卡一張。

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

土瓜灣新店詳情：
開張日期：12月25日
開張時間：上午9時
營業時間：上午9時至晚上10時
地址：土瓜灣道257號東興大樓地下

責任編輯：馬意文

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