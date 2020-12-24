【粉嶺上車盤】 有限Budget想上車　北區半新盤「5球」有找

雖然經濟前景未明，但樓市剛性需求強勁，特別是中小型單位最受市場追捧。中原陳夑佳說，粉嶺逸峰3座低層F室，實用面積324平方呎，開放式間隔，剛以475萬元易手，實用呎價約14,660元。陳夑佳續說，原業主於2017年以398萬元購入單位，持貨約3年，現帳面賺77萬元離場，物業期內升值約19.3%。

以上述單位為例，樓價475萬元，假如承造九成按揭，分30年還，利率2.15厘計，首期要47.5萬元，月供16,124元，壓力測試下的最低每月入息要求則約38,905元。

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資料顯示，逸峰由香港小輪發展，位於粉嶺聯和墟馬適路1號，於2014年11月開始入伙。逸峰建有728伙，有標準戶、連平台戶、連花園戶及連天台戶四類戶型，實用面積由262平方呎起，至最大1,306平方呎，設開放式至四房間隔，以兩房為主，佔單位總數約六成。

雖然屋苑不近東鐵粉嶺站，但鄰近聯和墟巴士總站，該處有多條巴士和小巴路線。生活配套方面，項目基座設有兩層約12萬平方呎商場，設民生商店，而商場設有行人天橋連接聯和墟市政大廈，而附近幾個私人屋苑，均設購物商場。

三年前做業主 用心裝修單位 現為移民趕離場 減價逾百萬賣樓【下一頁】

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