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英國變種新冠病毒 蔓延至亞洲及中東

環球政經 14:54 2020/12/24

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英國早前發現的變種新冠病毒，陸續於亞洲及中東地區出現。

【新冠肺炎】傳播速度更快　英國現南非新變種病毒確診案　 【下一頁

英國上周首次於本土檢測到變種新冠病毒，隨即超過40國家地區頒布旅遊禁令宣布，暫停往來英國航班，但措施亦無阻變種新冠病毒擴散。

【英國疫情】法國有限度重開邊境 50多國對英實施旅遊禁令 【下一頁

新加坡繼香港後發現首宗變種新冠病毒輸入個案。自上月中至本月17日，新加坡有共31宗由歐洲輸入的新冠病毒確診個案，根據病毒基因排序，1名從英國留學返國的17歲女子，確診感染英國出現的B117變種新冠病毒，11人初步對變種病毒株呈陽性反應，需待進一步確認，另外12人確認並非感染變種新冠病毒。

位於中東地區的以色列，發現四宗變種新冠病毒確診個案，其中三人由英國返國，剩餘1人當局正調查感染途徑。目前全球包括丹麥、荷蘭、意大利、澳洲、香港等均出現變種新冠病毒個案。

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撰文 : 林展鋒

英國 以色列 新加坡 亞洲

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