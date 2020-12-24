【疫情下聖誔】聖誔老人「Ho Ho Ho」變「No No No」 要戴防護面罩兼不能擁抱

歐洲疫情趨嚴重，部份國家在聖誔期間要實施封城、限聚令等，而只會在聖誔節出動的聖誔老人「生意」自然受影響，德國最受歡迎、最多人聘用的聖誔老人Dahmen，今年生意大不如前，他坦言傷心透了。

30多年來的聖誔節，他都被僱用做聖誔老人，而這位今年68歲的聖誔老人，一直自豪自己的工作，視為使命多於為「搵食」，甚至把賺得的都捐出去。負責提供聖誔老人到場服務的經理人公司指生意跌了四分一。

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今年為應付疫情，所有聖誔老人都要有防疫裝備，包括要載上病毒過濾的防護面罩（Face Shield），並且定時換手套，還要避免唱歌。見到有小朋友衝過來要求擁抱，聖誔老人不能再叫「Ho Ho Ho」張手歡迎，而是要「No No No」拒絕，因為要保持社交距離。縱然小朋友會失望, 聖誔老人也大歎無奈。

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責任編輯:鄭靜珊