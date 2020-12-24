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Telegram擬明年推收費廣告服務　今推更新增語音聊天功能

科技 16:50 2020/12/24

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Telegram宣布，Telegram將於2021年推出收費服務。

加密通訊軟件Telegram一直受大眾歡迎，Telegram行政總裁Pavel Durov今（24日）更表示，Telegram活躍使用者即將達5億人，經營團隊也需要尋找方法增加營運成本，維持收入。Telegram宣布，Telegram將於2021年推出收費服務。

【新功能】WhatsApp限時訊息功能　於24小時內推出測試版

【假裸照風波】Telegram出現Deepfake技術  偽造大量女性假裸照

Pavel Durov表示，隨著用戶數即將突破5億大關，Telegram需要透過廣告來支付伺服器與流量產生的費用。惟Durov保證所有廣告均是「非侵入式」的，而是會像Twitter Feeds的大型公共一對多頻道中，讓廠商賣廣告。他強調，絕對不會在私人聊天室或群組中顯示廣告。但他也指出， 免費功能將會維持免費。

與此同時，Telegram推出v7.3更新。用家現時可使用即時的語音聊天功能，而且支援多人聊天，介面更特別針對正在談話者會進行圖示的順序改變。值得一提的是，Android版本更支援語音的浮動按鈕功能。

Telegram推出v7.3更新，用家現時可使用即時的語音聊天功能。（Telegram官網截圖）

【反壟斷】Telegram向歐盟提出訴訟　控蘋果App Store壟斷

責任編輯：曾曉汶

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