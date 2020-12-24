▲ 傳蘋果警告中國遊戲開發者，未獲政府證明可能下架。

《華爾街日報》報道，由於內地政府加大對遊戲內容的監管力度，蘋果公司（美：AAPL）正將數千款遊戲應用從其中國平台上下架。報道引述一份內部通知指，蘋果本月提醒中國開發者，再有一批付費遊戲應用可能從其應用商店下架。今年較早時候，該公司已下架了數千款遊戲應用。

另外，本月早些時候，蘋果公司在一份內部通知中告知開發者，付費遊戲和支持應用內購買功能的遊戲必須在12月31日之前提交政府許可證明。

追蹤全球應用業務的Sensor Tower提供的數據，蘋果公司去年在其中國應用商店上架了27.2萬款遊戲。在2020年，至少有9.4萬款遊戲從蘋果中國應用商店下架，數量遠超去年下架的2.5萬款。

蘋果公司在中國應用商店的遊戲收入增長見放緩。Sensor Tower估計，今年截至11月，蘋果公司在中國市場的遊戲收入為130億美元，同比增長14%。相比之下，2019年同期蘋果公司在中國的遊戲收入為增長21%，今年該公司在全球的遊戲收入增幅為26%。

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編輯：吳敏芳