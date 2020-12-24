【樓市熱話】醫院附近樓盤好唔好？ 網民：「租給醫護 有利可圖」

雖然說人人要上車，但除了一樓在手之外，樓盤的地理位置也相當重要，如果與一家大細一起住，選區與周邊配套更是不可忽略。有網民在討論區發帖問網友意見，如果樓盤在醫院附近究竟是好是壞。

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有不少網友認為在風水學角度來看，樓盤位於醫院附近一定不太利好住客，更勸樓主不要購買位於醫院附近的樓盤。不過，另外一方面，有人認為購買醫院附近的樓盤房租其實相當有利，不少醫生護士要輪班，有機會租住，例如「新界居屋王」 愉翠苑就是最佳例子。

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綜合網民意見，筆者認為在新冠肺炎疫情下，醫生護士除了想要方便上下班而租住醫院附近樓盤之外，租住單位自我隔離，避免傳染家人都是一個重大因素。總結而言，醫院附近樓盤似乎比較適合房租。

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責任編輯：翁嘉陽