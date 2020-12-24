【反壟斷競爭】官媒指政府並非打壓平台經濟　「立規矩」才能令行業發展更健康

雖然阿里巴巴 （09988） 被立案調查，不過官媒今日放風，指並不打壓平台經濟的發展。央視財經撰文指，近日市場監管總局對阿里的壟斷行為作出調查，同時人行、銀保監、證監等約談螞蟻集團，要求後者按照市場化、法治化的原則，反映中國對平台經濟的相關法律、平台經濟運行制度及監管制度、行業自律規則及行業透明度的建設及落實，加快配合中國平台經濟快速發展的速度。

文章強調「立規矩」並不要打壓平台經濟的發展，而是讓整個行業的發展更好更健康。他認為只有立好規矩，平台經濟才能走得更遠更穩，而阿里等企業的回應也是正面積極。文章總結指各間企業與監管部門同向發力，才能更好地防範風險。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機