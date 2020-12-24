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【反壟斷競爭】官媒指政府並非打壓平台經濟　「立規矩」才能令行業發展更健康

股樓投資 15:55 2020/12/24

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雖然阿里巴巴 （09988） 被立案調查，不過官媒今日放風，指並不打壓平台經濟的發展。央視財經撰文指，近日市場監管總局對阿里的壟斷行為作出調查，同時人行、銀保監、證監等約談螞蟻集團，要求後者按照市場化、法治化的原則，反映中國對平台經濟的相關法律、平台經濟運行制度及監管制度、行業自律規則及行業透明度的建設及落實，加快配合中國平台經濟快速發展的速度。

文章強調「立規矩」並不要打壓平台經濟的發展，而是讓整個行業的發展更好更健康。他認為只有立好規矩，平台經濟才能走得更遠更穩，而阿里等企業的回應也是正面積極。文章總結指各間企業與監管部門同向發力，才能更好地防範風險。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 壟斷 阿里巴巴 中國 中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行 阿里巴巴－SW（09988）

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