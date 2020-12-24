【塗鴉藝術】英國藝術家Banksy於台灣辦展 呈現近60件經典作品

英國塗鴉藝術家Banksy獲加拿大STARVOX單位向世界各地的收藏家借Banksy作品巡迴，並於台灣舉行為期一個月《I Love Banksy》展覽，呈現近60件經典藝術作品，包括著名的《氣球女孩》、《擲花者》、《炸彈之愛》等，首次公開展現。

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英國街頭塗鴉藝術家Banksy由14歲開始在街頭塗鴉，以黑色幽默無聲地訴說對社會現況的抨擊，被外界譽為「藝術界裡的政治運動家」。Banksy曾表示：「藝術是屬於大眾的共同財產，而非限於特定人士能擁有。」反映出現在的藝術，似乎變成一種社會地位的象徵，遠離大眾生活，然而塗鴉卻是最能接近民眾、對照現實的創作手法。

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在歐美國家來說，街頭塗鴉藝術是被視為「恣意毀壞他人財物罪」，因此Banksy也被稱為「被全世界通緝的藝術家」，他不僅不願曝光真面目，他的創作通常短時間內就會被清洗，令許多喜歡他畫風的收藏家都要到街頭巷弄尋找Banksy的蹤跡，惟現今仍很少人看過Banksy的真跡；另一方面，在國際級的拍賣會上，總是以高價成交，Banksy亦會將拍賣獲得的金額資助難民，今年更因為疫情，將賺得的金額捐給醫療單位。

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責任編輯：潘曉豐