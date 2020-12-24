  • 21°C
香港時間 : 20201224日 (四) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【塗鴉藝術】英國藝術家Banksy於台灣辦展 呈現近60件經典作品

環球政經 16:32 2020/12/24

分享：

英國塗鴉藝術家Banksy獲加拿大STARVOX單位向世界各地的收藏家借Banksy作品巡迴，並於台灣舉行為期一個月《I Love Banksy》展覽，呈現近60件經典藝術作品，包括著名的《氣球女孩》、《擲花者》、《炸彈之愛》等，首次公開展現。

【桑拿文化】聯合國世界無形文化遺產之一 芬蘭桑拿文化榜上有名：【下一頁

英國街頭塗鴉藝術家Banksy由14歲開始在街頭塗鴉，以黑色幽默無聲地訴說對社會現況的抨擊，被外界譽為「藝術界裡的政治運動家」。Banksy曾表示：「藝術是屬於大眾的共同財產，而非限於特定人士能擁有。」反映出現在的藝術，似乎變成一種社會地位的象徵，遠離大眾生活，然而塗鴉卻是最能接近民眾、對照現實的創作手法。

【聖誔禮物】向清潔工等前線移民給予國籍 表彰疫情下對法國貢獻：【下一頁

在歐美國家來說，街頭塗鴉藝術是被視為「恣意毀壞他人財物罪」，因此Banksy也被稱為「被全世界通緝的藝術家」，他不僅不願曝光真面目，他的創作通常短時間內就會被清洗，令許多喜歡他畫風的收藏家都要到街頭巷弄尋找Banksy的蹤跡，惟現今仍很少人看過Banksy的真跡；另一方面，在國際級的拍賣會上，總是以高價成交，Banksy亦會將拍賣獲得的金額資助難民，今年更因為疫情，將賺得的金額捐給醫療單位。

更多作品詳情：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

上一篇文章

【粉嶺上車盤】 有限Budget想上車　北區半新盤「5球」有找

下一篇文章

【疫情下聖誔】聖誔老人「Ho Ho Ho」變「No No No」 要戴防護面罩兼不能擁抱

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【疫市成交】廿四孝父母睇樓一個月 趁疫市助子女上車 760萬購將軍澳廣場
【疫市成交】廿四孝父母睇樓一個月 趁疫市助子女上車 760萬購將軍澳廣場
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍
三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓
三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成