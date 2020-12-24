【變種病毒】美專家憂慮變種病毒現抗藥性 或削疫苗效能

英國出現高傳染性的變種新冠病毒，有不少聲音質疑目前的新冠疫苗對否有效對抗突如其來的變種新冠病毒。有美國遺傳學專家擔心，新變種病毒株與以往不同，美國官員過度淡化變種新冠病毒出現抗藥性的機會。亦有美國專家認為，目前的新冠疫苗未有針對變種後的新冠病毒進行臨床測試，或會削弱新冠疫苗的效能。

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美國亞利桑那大學（University of Arizona）的生態學及進化生物學所長和洛比（Michael Worobey） 表示，目前已發現超過100,000種變異病毒株，但留意到英國出現的變種新冠病毒與以往有所不同，並認為美國衛生官員淡化變種新冠病毒出現抗藥性的情況。

和洛比亦指，根據美國疾病控制和預防中心（CDC） 資料，英國發現的變種病毒存在大量非尋常變異，包括14組改變及3組基因缺失（deletion），影響變種病毒株的蛋白質組成。

他續指，該病毒出現的17處變異，是以往從未出現過，認為非常「不尋常」（really unusual）。

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另外，弗雷德·哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）疫苗和傳染病學副教授貝德福德（Trevor Bedford） 亦指，輝瑞（Pfizer）疫苗在臨床測試結果中，證實對新冠病毒效用率達95%，但目前未有實驗結果顯示，該疫苗能否對變種後的新冠病毒產生相同效用。

貝德福德認為，輝瑞疫苗對於變種病毒的效用率或會降低至80%至85%，屬「合理」（modest） 的影響。

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責任編輯：郭麗明