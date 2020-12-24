【新冠疫苗】美國再購入1億劑輝瑞疫苗 料明年夏天完結前為2億人接種

美國政府宣布以20億（約155億港元）美元向輝瑞（Pifzer）及BioNTech增購1億劑疫苗，預計明年夏天能供應市場。輝瑞及BioNTech總共會向美國政府提供2億劑疫苗，加上美國政府向生產另一款新冠疫苗的莫德納（Moderna）訂購共2億劑疫苗，以一人兩劑計算總共能惠及2億美國國民。根據時間表，4億劑疫苗將在明年7月31日前全數送達。

「聯邦政府採購更多疫苗將令願意接種的國民更有信心，並相信我們有足夠的劑量在明年6月接種每一名美國人。」美國衛生及公共服務部（HHS）部長阿扎爾（Alex Azar）表示向輝瑞增購疫苗將令供應更充足，令分發疫苗的曲速行動（Operation Warp Speed）更有效。

【新冠疫苗】美國只有100萬人接種 料難達年底前2000萬人接種目標 【下一頁】

美國食品藥品監督管理局（FDA）及國疾病控制及預防中心（CDC）先後批出緊急授權及建議接種輝瑞／BioNTech及莫德納（Moderna)的新冠疫苗，而接種計劃已於上周一（12月14日）開始，目前送抵各州的劑量總數達946萬。

專家指出，要在全國達到「群體免疫（herd immunity）」需要六至七成國民接種疫苗。直至周三（23日），只有100萬美國人接種了新冠疫苗，與年底前為2000萬人接種的目標尚有一段距離，官員預計將很難達到預期中的接種人數。而統計顯示只有一半美國人願意接種疫苗，有兩成五則表示不會接種，若數字沒有改善，在美國要達到群體免疫將很困難。

【新冠疫情】美疾控中心：變種病毒可能已傳入美國 紐約將檢測自英國抵達旅客 【下一頁】

美國疫情在踏入冬季後沒有好轉跡象，在感恩節後更爆出另一感染高峰，在西岸、東岸及中西部多個州分均出現確診人數、住院人數及死亡人數的新高。截至23日，美國新增確診接近20萬宗，總確診人數接達1800萬人，而總死亡人數則有33萬人。在重災區加州，官員警告若市民在聖誕節假期不遵守防疫措施，將令加州的醫療系統陷入崩潰。各州醫療資源陷入緊張，除了床位供應接近緊繃狀態，醫護人員短缺的現象開始浮現。加州現正需要3000名前線護士，並正在與澳洲及台灣等地接洽。

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