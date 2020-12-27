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【山地悠遊人生@iM網欄】 聖誕老人的郵箱大戰——Longyearbyen 朗伊爾城

名人薈萃 08:01 2020/12/27

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在飛往世界最北的城市朗伊爾城的飛機上， 碰倒島上唯一的香港人Lee小姐，她在Svalbard住了8年，約她吃晚飯，菜單有鯨魚肉，我愛潛水，也覺得鯨魚該受保護，但在這裡，嚴寒下不能種植， 捕鯨魚吃鯨魚肉是傳統。小小一盤就只有三片， 煙薰過的，味道不怎麼樣，只此一次。

煙薰過的鯨魚肉，味道不怎麼樣，只此一次。

在我們短暫相遇中，Lee小姐告訴我，她以前做生意賺了點錢，現在夏天在Svalbard 出租帆船和賣紀念品給遊客， 冬天休息。 北極的聖誕老人故事有很多版本， 朗伊爾城有個傳說， 在城市邊緣的小山坡上，每年冬天都會亮著燈，沒有人知道誰住在那裡。 在世界最北的城市， 人們理所當然地謠傳是聖誕老人，說實際上聖誕老人住在舊煤礦場。 每年都有很多人從世界各地寄信給聖誕老人。於是， Lee小姐在她的禮品店外面， 豎起一個巨大的紅色信箱，稱之為「聖誕老人郵箱」，遊客可以在這裡將信件寄給聖誕老人。

聖誕老人郵箱，遊客可以在這裡將信件寄給聖誕老人。

 

Lee支付了50萬挪威克朗（45萬港幣）， 立起10米高「世界上最大的聖誕老人郵箱」引起了廣泛關注，當時她覺得郵箱為世界各地人們提供了一個渠道， 讓人們可以寫信給聖誕老人，以表達他們的想法和希望。 她認為：「每個人都喜歡聖誕老人」，並強調郵箱中存入了10,000 封信。

此後，很多人欽佩她豎立郵箱， 也一直惹起許多爭議。 Lee最初獲得郵箱的兩年許可證，但是當她於2015年11月申請續期時不獲批准， 理由是她沒有通知鄰居她建郵箱的意圖。因大量的郵件導致了當地郵局官員的抱怨，市政府說很多人誤以為是一個真實的郵箱，把信件放到這個「信箱」， 可是 Lee小姐頻繁出差，意味著信件送到郵局之前，在她的“信箱”裡等好幾個月，而沒有被寄出。

Lee 似乎從沒想到會惹起那麼多爭議，她說計劃依舊是想保留郵箱 。 市政府的建築律師說這是可能的，但當時的州長絕對不會讓 Lee小姐的願望達成， 因為市政府不想去爭 “聖誕老人家鄉”的稱號，更不想成為挪威和芬蘭旅遊局的公敵。當時的副市長說：“我希望郵箱消失， 您可以在城市景觀中放置一些非常奇怪的東西，遊客可以拍照留念。 但這並不意味它應該存在。” 當地社交媒體小組的討論：有些人為拆走信箱感到高興，而另一些人則表示悲傷。 對於Longyearbyen 是否應該爭取成為聖誕老人之鄉， 亦存在不同的意見。

朗伊爾城社區委員會及州長於2016年6月向 Lee 發出正式命令，要她在30天的時間內拆掉郵箱，否則將面臨每日罰款，結果累計罰款為10萬挪威克朗。Lee 為了聖誕老人郵箱陷入了法律糾紛，她請律師跟當地市政府打官司， 說她經常出差， 沒有得到適當通知 。

令人困惑的是，Lee 發送了兩次電子郵件，要求與市政府官員會面，但她自己缺席。她解釋說， 因病取消了二次會議，之後一直未聽到她的任何消息。自此市政府官員嘗試與 Lee 聯繫以跟進問題，但也一直沒有成功。最後市政府授權當地一家公司於2017年11月移除該信箱，然後向 Lee 發出一張約13萬挪威克朗的告票要 Lee支付。 Lee 說她會繼續住在 Longyearbyen， 並且仍計劃大規模擴展旅遊業務，包括投資一家酒店和冒險中心，以吸引亞洲遊客。

世界最北邊的教堂， 外面有棵假的聖誕樹，挺美的！

世界最北邊的教堂外面的聖誕樹，挺美的！

眨眼又一年， 今年實在艱苦又難忘，亦提醒我們要及時行樂，珍惜眼前。祝大家聖誕及新年快樂！

祝大家聖誕及新年快樂！

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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