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【交友App】為IT工程師而設　交友軟件VSinder用「程式碼」覓匹配對象

科技 14:00 2020/12/25

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近日就有IT工程師開發了一款「靠程式碼交友」的交友軟件VSinder，讓工程師們無須靠外貌，也能找到匹配對象。

在新冠肺炎疫情影響下，交友談情等活動搬到網上，令各大交友應用程式（App）用量增加。近日就有IT工程師開發了一款「靠程式碼交友」的交友軟件VSinder，讓工程師們無須靠外貌，也能找到匹配對象。

交友app |「Facebook Dating」功能正式登錄歐洲　共支援50個國家及地區

【Tesla交友】Tesla車主專享　「Tesla Dating」交友App登場

程式「VSinder」的名字是由VS Code＋Tinder 組合而成，而VS Code是Visual Studio Code 的簡稱，即是一款微軟開發的免費程式碼編輯器。近日23歲IT工程師Ben Awad就將VS Code改造成交友平台VSinder，甚至推出了Android和iOS版本VSinder。

據資料顯示，VSinder與其他交友軟件用法差不多，只是在基本設定時，可以設定想找擅長哪種程式語言的對象。例如用家較常用Java，系統就自動尋找懂得用Java的對象。

其後用家也可以設定是想找戀愛關係還是單純交友、想找哪種性別、哪個年齡的對象。設定後用家就可以在VSinder上打上程式碼，利用程式碼吸引或尋找合適的對象。若用家想與對方深入對談，只需按下「愛心」即可。若沒有興趣，則可按「X」跳到下一個配對。

Tinder等交友App遭封鎖　被控含不道德内容

責任編輯：曾曉汶

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