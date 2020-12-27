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【無與輪比@iM網欄】我應該打多少胎氣？

名人薈萃 06:28 2020/12/27

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上期跟大家提到輪貽的重要性，有朋友即時私訊筆者問，「我應該打多少胎氣？」的確，這也是很多朋友常問的問題。

輪胎是汽車唯一接觸地面的地方，輪胎內的空氣，擔當了緩衝震動，以及支撐車重的角色。正因如此，胎氣務求合適，而非愈高愈好或愈低愈好：事關胎壓過低會令輪胎與地面的接觸面過大，增加行駛時阻力，從而令到油耗量增加，同時亦會減低輪胎的壽命；反之，胎壓過高，除了令「爆胎」風險增加之外，由於輪胎與地面的接觸面減小，抓地力會下降，因而減低剎車性能，同時亦會減低行車時的穩定性。

一般私家車（包括揭背車、SUV）在B柱上（司機位右方的門柱）都會貼有一張貼紙，上面載有廠方建議的胎壓，車主只要按照平時常接載的人數及行李負載，打適量的胎氣。香港油站的胎壓錶多為kPa（千帕）或Psi（每立方吋磅數），1Psi大約等如6.8947kPa，一般而言，大家會以「1:7」來換算。不過，現時多數的打氣錶都有齊兩個單位，只要對應指示標貼上的單位便行。

由於氣壓與溫度成正比，而標貼上的指引是以凍車計算，因此打氣最好在凍車（即行駛不足10分鐘）時進行，否則打氣時請自行在建議胎氣水平多加2 至4 Psi。打胎氣的方法很簡單，停定汽車，拉好手掣及入「P」檔，扭開輪胎上的氣咀，根據標貼上的建議，調較胎壓泵的胎壓，稍微用力壓下氣槍，屆時會聽到「Sssss…」的聲音；到壓後，胎壓泵會發出「叮」的聲音；旋好胎咀蓋，整個過程便完成。

如果B柱找不到指示標貼，那可試試在油缸內蓋處找，如果再找不到，打35 Psi是適用於大部分私家車的。車主要留意，由於輪胎內的空氣會在氣咀等地方流走，每一至兩個月都應該檢查胎氣，以確保其處於最適合的狀態。

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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