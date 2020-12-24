【好想去日本】《鬼滅之刃》效應影響　剪刀外型都似日本刀更好賣？

▲ 《鬼滅之刃》掀起一股熱潮，連帶對日本刀有興趣的人漸增。

《鬼滅之刃》掀起一股熱潮，連帶對日本刀有興趣的人漸增。據《日經中文網》報道，日本國內最大規模的刀劍博物館，將於名古屋開館。更有日企，將剪刀的外觀設計為日本刀，推出市場發售。

有售剪刀的日本刀具商「日研刃物」，設計以日本刀為概念的刀具產品，9月份更推出參考著名刀具「同田貫正國」的剪刀設計。並在眾籌中，獲得約1,500人的捐款，籌集了超過870萬日圓（約65萬港元）。

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疫下保持社交距離 虛擬刀劍博物館訪問量急增

事實上，今次並非日研刃物首次以日本刀為題材設計的產品。早於2015年，為應對中國製產品而受打擊的銷售，開發帶有刃紋的剪刀，由於美觀又易用，深受約30歲女性歡迎，而大獲好評，訂單超乎預期。期後，陸續推出「御守刀剪刀」、「名刀切紙刀」，以及夥同著名漫畫《海賊王》，推出聯乘商品等。

另外，刀劍博物館將於名古屋新開張，收藏了約200把刀劍。惟受疫情影響，從預定6月份開業，延遲至今。不過，該公司早前2018年期間，已發展線上虛擬刀劍博物館「刀劍世界」。據悉，網站在疫情期間，訪問量較推出初期大增逾7倍。

責任編輯：馬意文

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