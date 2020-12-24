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【聖誕節】疫情下過聖誕　為何日本百貨「輕奢」蛋糕大賣？

商業 15:22 2020/12/24

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在日本的三越百貨總店，以1萬日元（約748港元）的高價蛋糕最受歡迎。（三越本店Facebook圖片）

聖誕節在即，今年要度過快樂聖誕的方式或許都與過往不一樣。以往不少港人都在日本迎接聖誕，但疫情陰霾下，全球都要以「新常態」過聖誕。日本百貨的蛋糕、大富翁，成為聖誕禮物的熱門之選。

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鑑於疫情仍然肆虐，人們都要留在家中過聖誕。據共同社報道，有日本調查發現，今年以「在家中享受略微奢侈的大餐」，是最受歡迎的慶祝方式，緊隨其後的是「在家中舉行只有家人參加的派對」。

慶祝聖誕的方式轉變後，促成百貨公司的蛋糕大賣。在日本的三越百貨本店，新鮮蛋糕的銷售額較去年急增1.5倍，當中又以1萬日元（約748港元）的高價蛋糕最受歡迎。在日本首都圈有多間分店的甜品店「銀座Cozy Corner」今年的預訂亦增加20%，以切件蛋糕最受歡迎。

日本Pizza Hut亦指，近個工作日內的預訂是去年的1.3至2倍。該公司亦估計聖誕節當日的訂單將進一步增加，擬安排更多人手應對。

聖誕禮物方面，日本的玩具反斗城亦透露，「大富翁」類型的桌上遊戲、派對遊戲的銷售額上升。「由於人們避免外出，取消聖誕聚會，反映在挑選聖誕禮物方面。」

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責任編輯：葉泳珊

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