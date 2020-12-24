【長沙灣上車盤】衣食住行樣樣掂　半新盤慳裝修　市區樓不用500萬

臨近年尾，不少上車客加快入市，擔心明年樓價回升，部分人為了交通方便，不介意住細些少。利嘉閣梁錦豪說，長沙灣青薈低層B室，實用面積224平方呎，一房間隔，近日以465萬元易手，實用呎價20,759元。

據了解，原業主於2015年10月，以約361.8萬元購入上述物業，持貨5年，現帳面約賺103.2萬元，物業期內升值約29%。梁錦豪續說，上述為青薈本月首宗二手成交，現時屋苑約有10個二手放盤，最低入場價480萬元起。 以上述單位為例，樓價465萬元，假設承造九成按揭，分30年還，利率2.15厘計，首期要46.5萬元，月供15,784元，壓力測試下的最低每月入息要求則約38,086元。

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資料顯示，項目位於九龍長沙灣青山道201號，屬單幢樓設計，有標準戶、連平台戶兩種，實用面積約226至487平方呎，提供80伙，於2016年9月開始入伙。項目最大賣點是，交通方便，距離港鐵長沙灣站A2出口，只約數分鐘步程，而且鄰近青山道、東京街、元州街及長沙灣道一帶，有多條巴士及專線小巴路線。生活配套方面，樓盤基座地下至2樓設有商舖，區內亦有民生商店。

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