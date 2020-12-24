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【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所

理財智慧 21:22 2020/12/24

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在香港擁有屬於自己的蝸居談不上容易，不論是那類住所，任誰也會想好好裝修一番，畢竟是長居之地。私人樓裝修看得多，那公屋裝修又如何？有業主花約25萬元裝修350平方呎的公屋單位，改裝成日式溫馨簡約風格，屋內以原木色為主，一房變兩房。

【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園：【下一頁

【室內設計】夫婦花約16萬裝修286呎蝸居　打造型格小屋　善用窗台作多功能位置 ：【下一頁

這次單位在屯門欣田邨，有兩位成人、一位小朋友居住，由於業主曾在日本留學一段時間，所以喜愛簡約日式風設計，設計師以原木和白色為單位主色調，配合少許灰色平衡，營造出簡約舒適的氣氛。此外，設計師又善用玻璃門透光，令屋內的寬敞度增加。

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有不少人對於如何裝修公屋都感到頭痕，只因公屋在格局上也有不同的限制。以這個單位為例，單是「間房」方法已經受限，有機會令客廳變成黑廳。黑廳沒有自然光難以營造日系質感，所以設計師利用玻璃三趟門間房，引入自然光。在客廳牆身採用三種獨特設計，分別為清水泥牆、木紋色條子暗門及淺木色的邊柱，令屋內更具設計感。當中，木紋色條子暗門隱藏主人房房門，視覺上加闊特色牆的長度。淺木色的邊柱，以L型延伸成為電視櫃，加強視覺流暢感，可以把視覺延伸到屋內。

在飯廳方面，為提高空間感，玄關對着的飯廳配搭純白高櫃，並加入鏡面提升空間感。而貼牆的卡座椅，不阻礙餐桌移動外，打開可以儲物，前方配搭的是黃色椅子。餐桌燈也選用了綫條俐落的白色PH吊燈，增強時尚簡約感覺。

女主人有不少電器需擺放在廚房內，但空間只有30多平方呎，於是設計師便選擇以疊高的方法把電器排列慳位，又採用直紋木色廚櫃配搭白色枱面增加柔和感。由於公屋廚房原有的白磁磚不能改動，而設計師鋪上不鏽鋼面料，此舉不單清潔便利，配上木色廚房反而增添一點時尚感。

單位由一房間成兩房，分為主人房與小童房，兩房也有使用地台，除了讓設計看下更有日式味外，也可以增加儲物空間。兩個房間的牆身櫃全使用白色，令空間感覺更通透。

設計資料及圖片由一站式裝修平台「裝修佬」提供

設計：浩天設計工程有限公司

 

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責任編輯：黎淑雯

屯門 香港 日本 設計師 裝修設計 公屋

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