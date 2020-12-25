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經濟工作會議定調明年經濟

股市 12:00 2020/12/25

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中央經濟工作會議於12月16日到18日在北京召開，定調中國經濟。2021年中國經濟的發展要點可以大致概括為：一是強化國家戰略科技力量。二是增強產業鏈供應鏈自主可控能力。三是堅持擴大內需這個戰略基點。四是全面推進改革開放。五是解決好種子和耕地問題。六是強化反壟斷和防止資本無序擴張。七是解決好大城市住房突出問題。八是做好碳達峰、碳中和工作。

從對資本市場影響的角度看：
第一點重點在基礎理論科研，與資本市場關係不大；
第二點對資本市場從事相關產業的企業而言，危機並存，危的一面是美國及其部分盟友可能會試圖通過制裁或者別的方式打擊相關企業；機會是，國家會支援相關產業的發展，中國市場的廣大需求將給相關企業帶來重大發展機遇；
第三點需要挖掘有效需求，進口替代、產品品質日益提高的民族品牌，都是擴大內需的受益者；
第四點對穩定和吸引外資有利；
第五點重要但對資本市場影響不大；
第六點一定程度對大型互聯網平臺的未來發展造成了一些不明朗；
第七點重點是大力發展租賃市場，以建房和銷售為主的房地產企業業務模式可能需要調整；
第八點對太陽能、風能等環保能源有利。

從產業鏈的自主可控程度較高，以及與國家碳達峰、碳中和目標方向一致的角度看，光伏發電產業鏈，以及新能源汽車產業鏈已經在全球具備了較強的競爭力。

中央經濟工作會議的精神表明，中國政府將保持對經濟恢復的必要支持力度，中國經濟2021年穩步回升基本可以確定，宏觀政策將繼續支持經濟增長，經濟發展中存在的弱點也會逐步予以補強，經濟發展前景正面，對港股有利。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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