「以香港品牌、香港製造，服務香港」 「只需一次測試，檢測三種病毒」

面對新冠肺炎與冬季流感雙重夾擊 本地科硏公司及檢測公司聯手自救

海康生命科技與新亞生物科技 共同推出三合一病毒檢測服務



在新型冠狀病毒(COVID-19)的疫情下，同時要面對季節性流感的高峰期，社會上開始出現抗疫疲勞。標榜以香港為本的兩間本地企業，生物科技公司「海康生命科技有限公司」 (Hai Kang Life Corporation Ltd.)及「新亞生物科技有限公司」(Pangenia Inc.) ，眼見香港受雙重病毒侵襲，將推出本地第一套在香港製造可同時檢驗三種病毒的三合一病毒檢測服務，以協助香港應對這場史無前例的雙重危機。檢驗結果不僅可以檢測出三種病毒，更能識別患者是否患有新冠肺炎或僅甲型/乙型季節性流感。服務計劃將於一月中推出市面，兩間企業均期望此三合一病毒檢測服務可提供多一種檢測方法給民，以舒緩本地醫療壓力，並與社會一起渡過難關，履行社會企業責任。



海康生命科技有限公司主席于常海教授介紹 ：「檢測工具在今日就好比『戰略必需品』。別人家中失火，當然不會有時間幫你。內地之所以能幫助香港檢測，都是因為內地疫情率先受控。香港也必須有自己的彈藥，有需要時優先服務香港人。」



新亞生物科技有限公司侯國寶博士亦表示：「2019 新冠肺炎疫情，香港各行各業及市民面對當前困境，新亞生物重新調配我們的資源和能力，運用本身的技術為抗疫支援出一分力，以全面應對這次全球大流行病。 產品是香港生產，一切都是香港岀發，實踐社會責任，協助社會解決問題，為樂而不為。」

新型冠狀病毒與季節性流感的病徵較為相似，一般市民難以分辨出其不同之處。市民做檢測除了希望知道自己並非受新型冠狀病毒感染，更希望同時得知有沒有受流感病毒感染，以保障自己和家人的安全。因此一套可靠、快速、方便，本地品牌的三合一病毒檢測服務正正回應了香港對此三種病毒的檢測需求，不但為市民帶來安心，更可為他們帶來信心。



另外新型冠狀病毒與季節性流感在治理方法上大為不同，及早得知所感染的病毒類型能夠快速分流兩批截然不同的病人，令他們得到即時適當的臨床治療。市面上大部分無論私營或公營的檢測只針對驗出新型冠狀病毒，均未能知道樣本是否帶有流感病毒。此三合一病毒檢測服務將能更快找出兩種病毒的確診者，有效防止社區傳播，協助香港對抗是次雙重夾擊的疫情。及早檢測，及早發現，可保障自己及家人的健康。



公司簡介：

海康生命科技有限公司（HKLife）是一家俱有全球影響力、領先的生物科技公司，致力於推動分子技術的進步，將生物科技應用和系統的發展用於創新產品，大大提高對全世界獸醫和食品市場的品質和安全臨床診斷和監測。



海康生命科技有限公司是一家成立於1999 年的生物科技公司，旨在將傳染病分子診斷研究商業化。前身為香港基因晶片有限公司（HKDNA），推出的首個創新的生物科技產品——H5 禽流感病毒檢測試劑盒，它利用先進的分子生物學技術，對在全球構成巨大威脅的病毒基因實現快速、準確的檢測，並獲得國際認可。



新亞生物科技有限公司（下稱「新亞生物科技集團」）為香港具領導地位的分子診斷集團，由譚榮安教授創立。自2006 年達雅高生物科技有限公司（創始成員公司）創立以來，新亞生物科技集團一直本著「用先進的診斷，打開更健康的未來」的宗旨，致力於研究、開發，及把創新的分子診斷測試推出市場。



在一群擁有非凡經驗的生物技術科學家和管理人員所領導下，新亞生物科技集團將獲得專利的分子診斷技術轉化為給客戶的多元化業務及解決方案。我們提供的分子診斷測試服務包括生殖醫學、產前／初生嬰兒診斷及婦女健康檢測、遺傳性疾病風險評估和精確癌症檢測等等。



（資料由客戶提供）