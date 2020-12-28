【Good Food,Good Mood@iM網欄】把米芝蓮星星帶回家 Simon Rogan At Home

餐飲業飽受疫情洗禮，經歷了接近一年的艱難時期，九月至十一月的業績稍有好轉，滿心期待可在十二月追回之前蒸發了的生意，怎料第四波疫情來勢凶凶，晚市禁堂食規例一出，原本聖誕及新年已經爆滿的訂座需全部取消，令人不勝唏噓。我想藉此作出兩項呼籲：第一樣是想對政府說的，我暫不評價防疫措施功效如何，但若有新措施或想延續現有措施，可否早點通知呢？要知道高級餐廳的菜單時有改變，食材的訂購及運送很難在一兩天內完成，與其要業界「估估下」，何不盡早通知，行我們一個方便？第二樣是想對食客說的，我明白用餐計劃有變無可厚非，但請大家做一個負責任的食客，致電餐廳取消訂座，令座位可以騰出來讓給其他食客。現在正值非常時期，每一個訂座對餐廳來說都極為重要，每當有客人no show，看著空掉的餐桌，想起之前因滿座而被turn down的查詢，都會感到無限可惜。牢騷發完了，也想稱讚一下那些反應迅速，變陣成功的餐廳，位於銅鑼灣的米芝蓮一星餐廳Roganic便是其中之一。

Roganic由英國名廚Simon Rogan創辦，主打「farm-to-table」的餐飲概念，於2020年摘星，深受城中饕客喜愛。疫情下，Roganic推出「Simon Rogan at Home」外賣套餐，由大廚親自拍片示範每一道菜的翻熱程序，操作極為方便簡單，而且三道菜的節日餐單只賣佛心價$380，難怪一推出便火速售罄。

秋冬吃時令栗子，聖誕要應節飲栗子湯，這是定律吧！頭盤先來一碗熱騰騰的栗子湯，在香濃的熱湯上加入芹菜頭及榛子碎，湯的質感極為幼滑，芹菜頭的「爽」與榛子的「脆」為湯增添口感層次，和餐廳的招牌「蘇打麵包」伴著吃，十分滿足。

主菜是聖誕大餐不可缺少的烤火雞，當中的火雞胸肉嫩滑無比，大廚在構思餐單時一定花盡心思，才可確保肉質在翻熱後仍能保持粉嫩多汁。另外還有雞腿肉卷及火雞Stuffing、防風草（Parsnip）、薯仔及球芽甘藍（Brussel Sprout）等重量級配菜，一道菜便有齊蛋白質、澱粉質、肉類及蔬菜等多種營養。

甜品是充滿濃濃節日氣氛的聖誕布丁。相傳聖誕餡餅（Mince Pie）是聖誕老人最喜歡的甜點，所以小朋友會在平安夜當晚準備一些聖誕餡餅及一杯牛奶，用來慰勞前來派禮物的聖誕老人及麋鹿。比起傳統Mince Pie，我更喜歡這款把Mince Pie及Bread Pudding二合為一的Mince Pudding，配搭酸甜的蘋果蜜餞與酒香醉人的白蘭地吉士醬一起吃，為「留家抗疫版」米芝蓮星級聖誕大餐寫下完美句點。

未吃前以為套餐只有三道菜，可能可以「留肚」食宵夜，吃完後便知道自己「諗多咗」，原來食材配搭極豐富，份量也很足，令我們飽意滿滿地渡過了整個晚上。順帶一提，繼節慶菜單後，Roganic現已推出全新外賣餐單，每位只售$350，有興趣的讀者萬勿錯過！

預訂網址：www.simonroganathome.com

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