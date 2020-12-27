【宏觀術數@iM網欄】時辰之辯 看術數的精細度

近日一位對術數很有興趣的朋友告知其友人光顧了網上的流年批算，收到批章後覺得不甚滿意，質疑如果結果類近電腦程式計算出來，貌似每個時辰兩個小時內的命局豈非都一模一樣？如果這樣又是否靠譜？

類似問題一直都有初學術數朋友提及，藉此機會以較宏觀的角度從術數發展及結構閒談一下命學的精微度。

自從電腦開始普及，術數算命軟件程式的解說功能聲稱能推算至流年、流月甚至日子。當然其所用的基本數據還是命主出生的年月日和時辰資料，即是最細分別為2個小時。無疑就算傳統「人工」批算所採取的輸入資料也分別不大的。

現時主流算命的術數方式有子平八字、紫微斗數或占星（中式為「七政四餘」），大抵所用的「輸入數據」都是最細分都為時辰。但當中都會各有變化。

子平八字傳統以時辰為最細單位

先談子平八字，以天干地支論命最早約可追溯至戰國時期，當時批算是以年柱（出生年干支）為主的，及至唐代李虛中等開始以年月日和納音推算。及後到了宋代徐子平演變成近代使用年、月、日、時柱四組天干地支，共八個字，並且以日柱為主體，參考月令節令寒熱燥濕，以強弱抑扶或格局去分析命格、再加上大運及流年互動作流年推算。

▲ 唐代李虛中命書是重要祿命古藉

而紫微斗數則應從「十八飛星」中從宋代發展出來，盛於明清。其所用資料雖然也是精細到時辰，但於在一個時辰內仍會因應條件而有天盤、地盤及人盤的分別 即是說同一個時辰內可能有三個不同的盤，命格及運程可以不同。並且生於南半球者也有不同的處理。

星占學以 4 分鐘為一度

至於星占學，西方發展出來的占星盤是根據出生地點的經緯度和出生時間計算出東昇點及天頂，也就是第一宮及第十宮的起點，以4分鐘一度。理論上精準度是4份鐘，但由於星曜會合有容許度，例如太陽一般容許8度，變成32分鐘，也是有彈性的。而中法七政四餘則精細度仍是一個時辰為單位，但會參考出生日的太陽行度訂立命度，並且考慮四季的冷熱作調候和加入「化曜」及神煞。這些都人中國發展出來獨有體系及「心得」，毫不遜色。

▲ 七政四餘是中國星學瑰寶

其他祿命法例如河洛理數、奇門遁甲或大六壬推命等，大抵都是細緻至時辰，但各有精微類象去作推衍。而「鐵板神數」聲稱是一時分八刻，一刻十五分，算是達至每一分鐘，但其法存在爭議。

綜觀以上，似乎祿命法流傳下來，由於計時方式及記綠，仍大部份只細緻到時辰。那麼同一時辰生人，例如雙生子又如何去分別呢？當中術數操作上對孖生兄弟是各有方式的。而事實上，根據科學研究，就算是同卵雙生子（DNA一樣），因應著後天的不同的培養及機遇，發展出來綜使體質或性格、天賦有相當相近，發展仍舊會有分別的。

天、地、人三我之變，考刻不離推理

術數上則重視「天、地、人」三才的配合。天時不同，如生於今日和百年前，人生際遇以至壽命長短、子女數目自然大有不同。地利於面，出生及遷移至不同國家制度，同一命格也可以天壤之別，這正是中西命學都重視遷移推算的原因。並且命學內對生於不同地域人仕，五行喜忌也可以有分別的。至於人和，人際關係故然重要，有時身邊親友一言半語，可以左右決定從而影響後運。更重要的還是個人抉擇，特別是在關鍵運程時候，試想如果在金融風暴前幾年風生水起者，又有多少人能沉得住氣不作投資？而於天災人禍發生前能急流勇退者，更是福至心靈的。祿命價值正是按其人情況及命局，提出合理的預測，套用一句鐵板神數歌訣「考刻之中有推理，推理之中有考刻。」

試想同一時辰，生於50年前和今天，發生的事情大多不一樣，例如今個月的天機化忌，基本性質是機深禍更深，聰明反被聰明誤，但今天社會如果從事極精微的事業如納米科技或精算等，其實反而不忌的，而這些行業在古代便還沒有出現呢！故此命由天定，抉擇則仍由人也。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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