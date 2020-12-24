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【新冠疫苗】加拿大批准Moderna疫苗 料首批2日内運抵

環球社會熱點 15:25 2020/12/24

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加拿大周三（23日）宣布批准Moderna疫苗，成為全球第二個批准Moderna疫苗的國家。

新冠肺炎疫情嚴峻，Moderna研發的新冠疫苗於美國獲批後，加拿大周三（23日）也宣布批准Moderna疫苗，成為全球第二個批准Moderna疫苗的國家。首批16.8萬劑Moderna疫苗，料於兩日内運抵加拿大。Moderna疫苗存放要求較輝瑞疫苗寬鬆，因此Moderna疫苗獲批，代表加拿大偏遠地區也可展開接種。

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加拿大當局周三完成對Moderna疫苗的臨床試驗數據審查，稱未發現疫苗有重要安全問題，也未有出現相關威脅生命的事件或死亡個案。加拿大同日宣布正式批准疫苗，授權18歲以上人士接種Moderna疫苗。 

輝瑞（Pfizer）與BioNTech研發的新冠疫苗，需要儲存在攝氏零下70度。由於加拿大北部、原住民社區及偏遠地區欠缺所需的超低溫冷藏設備，目前仍未展開接種。Moderna疫苗放於普通雪櫃也可存放30日，因此上述地區料可展開大規模接種。

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另外，加拿大於本月9日批准輝瑞疫苗，已安排加拿大部分地區的醫護人員、療養院長者及職員優先接種疫苗。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布，加拿大已和輝瑞達成協議，輝瑞下月將向加拿大增加供應25萬劑疫苗，下月總共會有75.1萬劑疫苗運抵加拿大。杜魯多預計連同早前運抵的數量計算，加拿大料於明年1月底前一共可獲得120萬劑輝瑞疫苗及Moderna疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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