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【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位跌逾2成兼失250天綫　股價何時見底？

股市 15:07 2020/12/24

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位跌逾2成兼失250天綫　股價何時見底？

阿里巴巴  （09988）  涉「二選一」壟斷被立案調查，阿里巴巴股價應聲下挫，股價跌逾8%，收報228.2元，跌8.1%，為跌幅最大藍籌，成交159.6億元，為成交最大股份。阿里巴巴由高位已累跌26%，今日更跌穿250天綫（232元），技術走勢步入技術熊，阿里巴巴何時才能見底？

阿里巴巴涉嫌「二選一」壟斷被立案調查，詳情請看【下一頁】

阿里巴巴於3月19日低見167.6元見底反彈，其後升至10月28日高見309.4元歷史新高後見頂回落，按黃金比率計算，阿里巴巴今日跌穿高位回吐50%目標238.5元，下一目標為高位回吐61.8%，即約221.8元，一旦未見支持，則試高位回吐76.4%，即約200元水平（201.1元）。

目前，阿里巴巴股價走勢沿下降通道反覆向下，通道底部今日亦處於接近200元水平。

另外，阿里巴巴出現「頭肩頂」轉向形態，按量度幅度計算，較悲觀情況下隨時失守200元大關。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴受查散戶未嚇怕　230元價位見2600個買盤惟一沖即散

【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴獨違壟斷？　一數內地科企歷來「二選一」爭議、騰訊最早起事端？

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 頭肩頂 下降通道 見底 見頂 阿里巴巴

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