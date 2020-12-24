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【移民澳洲】放寬港人移民 毋需符合技術簽證額外條件

環球社會熱點 14:26 2020/12/24

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澳洲政府今年公布，持有畢業生活臨時技術簽證的港人，可獲延長臨時技術簽證5年，並在5年後可以申請永久居留。此舉令移民澳洲成為城中熱話，移民澳洲申請人數急增，有澳媒引述澳洲內政部指，放寬香港人申請移民澳洲的要求，不需要符合其他技術簽證的額外條件。

澳洲SBS電視台周四（24日）報道，獲澳洲內政部回覆查詢，合資格港人移民澳洲，將不需要符合其他技術簽證通常要求的額外條件。

澳洲政府收緊商業移民要求 來年7月起實施 【下一頁】

澳洲政府今年7月宣佈，持有畢業生或臨時技術簽證的港人，可獲延長臨時技術簽證5年，而延長臨時簽證的安排亦已生效。

澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）曾表示，若個人有嚴重的國家安全或品格問題，會被送走；如果沒有問題，幾乎肯定可以拿到永久居留簽證。

澳洲SBS電視台周四就申請永久居留簽證的途徑，向澳洲政府查詢。內政部發言人表示，永久居留簽證政策仍在制定，但合資格的香港護照持有人，將不會被要求符合其他技術簽證通常要求的額外條件。

澳洲移民減令樓市供過於求 拖低主要城市樓價 【下一頁】

澳洲政府12月宣佈因應新冠肺炎打擊本土經濟，就商業創新及投資移民計劃作出改革。將9個申請種類減至4個；另將「商業創新簽證」的申請資格門檻，原本企業資產最低80萬澳元，每年營業額最低50萬澳元，提高至企業資產最低125萬澳元，每年營業額最低75萬澳元。

責任編輯：李俊儀

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