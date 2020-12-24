【新冠疫苗】只有100萬人接種 料難達年底前2000萬人接種目標

美國接種新冠疫苗的計劃已於上周一（14日）開始，原定在年底前為2000萬人接種。但截至本周三（23日），只有100萬人接種了第一劑疫苗，官員表示在年底前為2000萬人接種的目標可能無法達成。

美國食品藥品監督管理局（FDA）在12月11日批准輝瑞（Pfizer）與BioNTech合製的疫苗，在上周四（17日）亦批准了莫德納（Moderna）研製的疫苗。首批疫苗均已出廠並已送達各州，美國疾病管制與預防中心 （CDC）的數字顯示總數約有946萬劑。

【新冠疫苗】美國建議緊急批准莫德納疫苗 預計首批達近600萬劑 【下一頁】

為了有效地派發及運送疫苗，聯邦政府展開曲速行動（Operation Warp Speed）。行動負責人斯勞伊（Moncef Slaoui）承認疫苗的分發比預期中慢，並認為難以在年底前達成目標，但承諾會協助各州加快分發疫苗。專家認為現象反映了疫苗從儲藏、運送到分發都比原先想像的複雜及混亂，就算疫苗生產了足夠的劑量，各州政府亦需要有足夠的針頭、針筒及玻璃瓶。另外，輝瑞的疫苗需要在零下70度極低溫儲存，因此醫護人員及物流員工也需要接受訓練。

相比起輝瑞疫苗，莫德納疫苗只需放入家用冰箱，更便於儲存及運送。預計莫德納疫苗將會供應予偏遠或人煙稀少的地區，而輝瑞則主要供應給大城市。副總統彭斯（Mike Pence）及候任總統拜登（Joe Biden）已經接種疫苗，候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）更表示將全程直播其接種疫苗過程，以增強國民對疫苗的信心。

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