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【一家四口 離家出走】你沒有想過的日本留學優勢

名人薈萃 10:08 2020/12/27

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近月收到不少香港家長電郵，詢問我們日本國際學校之事。四年前我們曾經訪問一位在日本沖繩的國際學校校長知念正人先生，關於沖繩讀國際學校的優勢（請參閱本欄2016年11月19日的《沖繩經濟問校長》）。當時校長說沖繩位置剛在東南亞及日本之間，當中的三小時經濟圈包含了東京、首爾、上海、香港、台北等大城市。四年後的今天，知念校長的學校已經由那霸市的一個小校舍，擴充到南城市的大型校舍，中小學部也相繼進駐。

校長知念正人說，沖繩國際學院用了三年時間得到International Baccalaureate的認證資格（業內簡稱IB）。除了日本教員外，學院也特別聘請了不少「外援」來擔任教務，分別來自美國、德國、甚至是南美的哥倫比亞。現時學院有來自美國、韓國、台灣、越南等地的學生就讀。

我們與校長四年後重遇，他說沖繩比起四年前改變了不少，無論是在經濟發展和沖繩人的國際視野都比之前更廣更闊。特別是沖繩新機場跑道落成後，除了原有的香港，首爾，台北外，國際航班將會可以直達曼谷，新加坡等東南亞大城市。不少日本公司也在東南亞有業務，需要員工在當地擔任管理層，所以懂流利英語和日語的學生是日本大企業最搶手的畢業生。

IB 學生不愁出路

其實日本留學的出路寬闊，高中畢業生既可以在日本升讀大學。但由於沖繩國際學院的高中畢業生有IB的資格，所以到英美澳加等地升讀大學也是非常容易，因為IB是不少國際大學認可的資格，特別是在歐洲。我自己在英國讀大學時，就曾經有一位從荷蘭來的師姐，她就是以IB資格考入大學的。師姐當時跟我說，她大學一年級時，幾乎是完全不用努力，就可以高分過關，因為IB早已教授自主學習的技巧，所以她已經讀過了大部分大學一年級的課程。

知念校長指出，明年學院會開始建造學生宿舍，接受留宿生，到時將會提供高中生近全面的教育服務。說到這裡，你內心必定會問：「學費幾多錢？」一般英國寄宿學校學費由每年約HKD35萬起。這家沖繩國際學院高中部學費大約是每年約HKD20萬起，而且學生返港的時間和金錢成本也僅是英國的三分一。父母也更容易都當地探望孩子，所要花的，就是兩張日本機票和酒店而已。去探孩子，再順便去旅行，或許是哈日族父母的新選擇？！

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撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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