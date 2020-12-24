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【聖誕節2020】哈里王子梅根溫馨家庭照 變插畫聖誕卡

環球社會熱點 13:24 2020/12/24

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哈里王子梅根夫婦與慈善機構合作，將溫馨的家庭照印製成插畫風格的聖誕卡。

聖誕節假期臨近，英國威廉王子一家早前發布官方聖誕卡，而今年初宣布淡出英國王室、移居美國的哈里王子一家也受到關注。哈里王子梅根夫婦與慈善機構合作，將溫馨的家庭照印製成插畫風格的聖誕卡。

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哈里王子（Prince Harry）夫婦與動物慈善機構Mayhew合作發行聖誕卡，而梅根（Meghan Markle）正是這個慈善組織的贊助人。

哈里王子與梅根移居美國後，較少主動公開其家庭生活。這次是他們淡出王室後發布的首張聖誕卡，以插畫形式顯示他們於加州蒙特西托（Montecito）寓所花園内玩耍的情景。

【英國王室】威廉王子全家福印聖誕卡 夏洛特似足爸爸 【下一頁】

英女王與菲臘親王結婚73周年 英國王室發布溫馨合照 【下一頁】

從聖誕卡可見，哈里王子一家人在家中花園的玩具屋外玩耍。哈里王子抱住一歲多的兒子阿奇（Archie），兩父子都有著一頭紅髮，更一起穿上藍色牛仔褲，令阿奇看上去就如迷你版的哈里王子。

梅根坐在草地上握住阿奇的手，笑得十分開心。哈里王子與梅根飼養的愛犬Pula和Guy，也出現在聖誕卡上。

據悉，哈里王子一家已確認向Mayhew捐款，款項用作支持機構救助貓狗及進行社區工作。

責任編輯：鄭錦玲

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