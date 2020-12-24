【變種病毒】英國與南非有何不同？邊隻傳播力更高？

新冠肺炎全球大流行，在英國及南非都分別發現變種新冠病毒，英國亦錄得兩宗與南非發現變種病毒相關個案，增加國際對變種病毒的關注。兩款變種病毒有何不同？哪種變種病毒的傳播力更強？變種病毒對疫苗的抵抗力又如何？

此兩款變種新冠病毒是甚麼？

第一款變種新冠病毒名為「B.1.1.7」「／VUI-202012/01」，英國公共衛生部門（PHE）在2020年9月發現此病毒。

第二款變種新冠病毒則在南非發現，名為「501.V2」，在本月被發現。

英國發現來自南非變種病毒 傳染力更強 【下一頁】

兩款變種新冠病毒與原來的新冠病毒，有甚麼不同？

此兩款變種病毒的尖突蛋白（Spike Protein）有多處「突變」（mutations）。

雖然兩款變種病毒是不同，但兩者都有一個名為「N501Y」、「N439K」及「Y453F」的突變，能夠改變病毒的棘狀物（spike），令病毒更容易入侵人體細胞。

兩款變種新冠病毒的傳播力是如何？

對於在英國發現的變種病毒，英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾指，早期分析顯示，新病毒株可以使繁殖率提高0.4或以上，並且比舊病毒株傳播力多達70%。

而南非發現的變種，專家萊塞爾博士（Dr Richard Lessells）相信，其可能比英國的更易傳播，對年輕人造成更大的打擊，該變種病毒更可能對疫苗的抵抗力更強。

源自南非變種病毒 恐能抵抗疫苗 【下一頁】

兩款變種新冠病毒是否已傳播至外地？

在英國發現的變種病毒，已傳播至丹麥、荷蘭、比利時、意大利、澳洲、香港、新加坡等地。

至於南非的，則已傳往英國等地。

新的變種會改變疫情大流行的軌跡嗎？

此兩款變種病毒更容易傳播，可能令疫情大流行持續更長時間，並最終奪取更多生命。

疫苗效用會被降低嗎？

《衛報》認為，即使疫苗產生的某些抗體可能無法抵抗病毒，其他抗體也不太可能受到影響。總體而言，該疫苗的效果可能略差，但影響可能很小。

但專家萊塞爾博士相信，南非的變種病毒可能對疫苗的抵抗力更強。

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責任編輯：林嘉莉