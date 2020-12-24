【英國疫情】數千貨車司機滯留多日未能入境法國 引發警民衝突

新冠肺炎全球大流行，英國早前發現變種新冠病毒，多國對英國實施入境限制。法國宣佈於周三起有條件放寬對英國的入境限制，只要貨車司機、法國及其他歐洲公民持有72小時內有效的新冠病毒檢測陰性結果，可從英國入境當地。雖然英國表示會提供所需的新冠病毒檢測設備，但英國多佛港（Dover）仍有不少司機滯留，以及抱怨基本設施及檢測人員不足，最終演變成打鬥事件，最少有兩名司機被捕。

法國對英國有條件重開邊境 需取得病毒陰性證明 【下一頁】

法國周三宣佈有條件放寬英國貨車司機入境，但英國港口的擠塞情況仍未見改善，英國多佛港（Dover）有數以千計的貨車司機由周日至今已滯留4日。即使英國一方承諾會派出軍人及國民保健署（NHS）專業人員協助快速檢測，但進度相當緩慢。

據多佛港口官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，周三早上當日只有兩名司機成功進入法國卡萊（Calais），數千輛貨車依然滯留英國當地。

大量貨車司機向警員投訴檢測進度太慢，而且缺乏流動廁所等基本設備，希望政府向司機提供所需的設施。

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有貨車司機透露，他們由周日晚上起滯留當地，多日沒有浸浴及享受熱食，向警員查詢時亦無法保證還要待多久才能離開，因此引起眾人不滿及鼓譟。部分司機更與警察發生激烈衝突，最少有兩名司機於事件中被捕。

雖然當地曼斯頓機場（Manston airfield）已加快為貨車司機進行新冠病毒測試，但目前仍超過6,000輛貨車司正等候進行檢測。

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責任編輯：郭麗明