【異動股】四連升後回吐 京東健康單日急挫近16%

月初上市的京東健康（06618）近日升勢強勁，連升四個交易日，昨日更破頂創上市高位。但今日開市隨即急挫，曾低見160.6元。現跌近16%，報164.5元，成交34.3億元。

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阿里巴巴（09988）因要求電商平台上的商戶「二選一」，被指有壟斷嫌疑而被當局立案調查，令科網股受挫，京東健康母企京東（09618）今日亦跌2.3%，曾低見321元，成交12.7億元。而同一板塊的阿里健康（00241）今日亦大跌10.9%至23.65元，成交15.1億元。

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京東健康於12月8日首掛，本周被納入多個指數，並加入深港通下的港股通名單。以昨日收市價計算，較招股價70.58元升逾1.7倍。雖然今日股價大跌，但以現價計算，IPO投資者持貨至今，每手帳面仍賺4696元。

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