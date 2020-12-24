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【英國疫情】英國糧食恐短缺 德國空運食材救助

環球社會熱點 14:26 2020/12/24

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英國出現變種新冠病毒，多國加強邊境防疫措施，以防英國出現的變種新冠病毒蔓延。在法國放寬入境限制後，英法邊境混亂持續，造成英國出現糧食短缺危機。德國漢莎航空增設特別航班，將新鮮水果和蔬菜空運至英國，以助英國解決因變種新冠病毒而出現的糧食短缺危機。

漢莎航空（Lufthansa）發言人向美國有線新聞網絡（CNN）時表示，曾在德國法蘭克福運送80噸，保質期限較短的食物至英格蘭北部。

英國變種病毒惹搶購潮 超市限購雞蛋廁紙大米 【下一頁】

漢莎航空表示，現正與貨運代理協商，尋求方法為如Tesco、Sainsbury's和Aldi等英國連鎖超市，供應來自埃及等地食材。

漢莎航空亦指，正在評估未來幾日，是否有增加特別貨運航班的需要，並研究是否能將客機變作貨運用途。

代表170間英國大型零售商的英國零售聯盟（The British Retail Consortium） 指出，在英法邊境順利通關及供應鏈恢復正常之前，部份新鮮食材的供應可能出現問題。

英國食品及飲料聯合會 （Food and Drink Federation）更警告，糧食供應問題可能要新年才能解決。

英國兩大連鎖超市Tesco和及Sainsbury's本周早期曾警告，如果英法邊境混亂無法在短時間內解決，一些新鮮食材例如生菜、椰菜花、柑橘等將會在數以日計內開始出現短缺。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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