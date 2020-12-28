【半新股】海爾智家午市再升6%　麥格理最牛料潛在升幅逾5成

▲ 中外券商全數唱好海爾智家，麥格理最牛看好可達41.7元

內地家電龍頭－海爾智家 （06690） 上周以介紹形式上市，持續獲熱炒。海爾智家於聖誕假期後即香港上市新高，午後升6%，暫報27.45元，成交達13.5億元。隨海爾智家登陸港股，中金在家的三間中資券商首次覆蓋海爾智家，全數給予「買入」或「跑贏大市」評級，看好其海外業務盈利能力有望提升，其中以中金目標價最進取，反映潛在升幅超過四成。外資券商方面，麥格理更給予12個月目標價41.7元，潛在升幅逾5成。

券商陸續發布海爾智家的研究報告，全數唱好兼給予買入評級。麥格理率先發報告，予其「跑贏大市」評級，目標價更高達41.7元。

海爾智家A股（滬：600690）周一也升1.5%，暫報28.85元人民幣，較港股溢價25%。

中金：海爾智家進入收獲期

中金報告指，形容海爾智家已進入「收獲期」，未來內部效率提升，改善盈利能力，而內地及海外業務盈利明顯改善、收入持續快速增長將會是潛在催化劑。中金給予海爾智家H股「跑贏行業」評級，目標價36.82元。以今日收市價，反映約42%潛在升幅。

另一券商招銀國際的目標價則相對保守，上望26.91元，較最新收市價僅反映4.3%潛在升幅，但同樣給予「買入」評級。

招銀國際預期，海爾智家2019至2022財年的淨利潤複合增長率有16%，主要受惠於內地經濟復甦、外貿增長強勁、併購協同效應等利好因素帶動，而海爾智家現估值吸引。

安信証券亦給予海爾智家「買入」評級，指該股在海外擁有完善的品牌、渠道及供應鏈佈局，海外利潤率改善空間較大；而內地家電業務亦都借助數碼化，有望開源節流。

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編輯：趙穎妍