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【半新股】中外券商全數唱好海爾智家 麥格理最牛料潛在升幅六成

股市 12:59 2020/12/24

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中外券商全數唱好海爾智家 麥格理最牛料潛在升幅六成

以介紹形式上市的內地家電龍頭－海爾智家 （06690） ，周二上市翌日收升1.8%。包括中金在家的三間中資券商首次覆蓋海爾智家，全數給予「買入」或「跑贏大市」評級，看好其海外業務盈利能力有望提升，其中以中金目標價最進取，反映潛在升幅超過四成。外資券商方面，麥格理更給予12個月目標價41.7元，潛在升幅高達六成。

平安夜港股只有半日市，海爾智家收市報25.8元，升1.78%，成交10.05億元。

券商陸續發布海爾智家的研究報告，全數唱好兼給予買入評級。麥格理率先發報告，予其「跑贏大市」評級，目標價更高達41.7元。

中金：海爾智家進入收獲期

中金報告指，形容海爾智家已進入「收獲期」，未來內部效率提升，改善盈利能力，而內地及海外業務盈利明顯改善、收入持續快速增長將會是潛在催化劑。中金給予海爾智家H股「跑贏行業」評級，目標價36.82元。以今日收市價，反映約42%潛在升幅。

另一券商招銀國際的目標價則相對保守，上望26.91元，較最新收市價僅反映4.3%潛在升幅，但同樣給予「買入」評級。

招銀國際預期，海爾智家2019至2022財年的淨利潤複合增長率有16%，主要受惠於內地經濟復甦、外貿增長強勁、併購協同效應等利好因素帶動，而海爾智家現估值吸引。

安信証券亦給予海爾智家「買入」評級，指該股在海外擁有完善的品牌、渠道及供應鏈佈局，海外利潤率改善空間較大；而內地家電業務亦都借助數碼化，有望開源節流。

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編輯：趙穎妍

香港股票 潛在升幅 海爾智家（06690） 成交 品牌 買入 目標價

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