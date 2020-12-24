【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴獨違壟斷？　一數內地科企歷來「二選一」爭議、騰訊最早起事端？

▲ 科網企業要競爭，不可避免挑起二選一爭端。阿里巴巴被調查，一石激起千層浪，有哪些企業涉及二選一？

阿里巴巴 （09988） 「二選一」等涉嫌壟斷行為遭調查激起千層浪，令市場高度關注。內地去年明文規定不容許電商平台逼商戶「二選一」競爭，但互聯網行業「贏家通吃」特質下，內地科網企業之間的二選一大戰時有出現，不單是電商平台，還涉及外賣、社區團購、快遞等領域，隨中國打強執行正聯網反壟斷行為，不同互聯網企業都可能成為執法對象。

人民日報評論查阿里巴巴 「不以規矩，不成方圓」，全文可見【下一頁】

科網企業競爭不止，「二選一」不休。所謂「二選一」，是指電商平台要求入駐商家只能在該平台提供商品或服務，不允許或變相要求商家不能同時在其他平台上開展經營活動。

阿里巴巴之外，過往涉及二選一爭議的企業還有騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、拼多多（美：PPD）、美團 （03690） 、閱文 （00772） 、順豐（深：002352）……下文將梳理內地互聯網近10年主要的「二選一」公司及領域。

經典「二選一」：騰訊對奇虎360

內地科企「二選一」爭議，可追溯到2010年的「3Q大戰」，即騰訊旗下社交平台QQ與奇虎360的軟件。當年，騰訊宣布在裝有360軟體的電腦上停止運行QQ，用戶必須卸載360軟體才可登錄QQ。奇虎入稟法院，對騰訊提起訴訟，指控後者「產品不兼容」（用戶二選一）。最終奇虎公司的訴求並未被法院認可。

事件也成為騰訊眼中的警號，騰訊高層轉採用與互聯網企業合作夥伴關係，更多時開放資源與科企合作，培養一大批以非控股形式投資的獨角獸﹐部分如京東、美團、拼多多都成為新一代巨型科企，並埋下與阿里系硬碰的伏線。

電商平台「二選一」大戰：阿里系對上騰訊系

每年「雙11」為電商與消費者的購物盛事，2015年淘寶天貓雙11前夕，京東向國家工商局舉報阿里巴巴擾亂電商市場秩序，在雙十一促銷活動中，脅迫商家對電商平台二選一。

2017年京東618前夕，阿里率先挑起「二選一」爭端，旗下媒體斥京東強制商家參加促銷活動，不可退出。於是同年7月，京東聯合唯品會（美：VIPS）聯合發聲指責，阿里巴巴利用市場壟斷地位，迫商家簽署「獨家」合作（二選一），從京東及唯品會平台撤退。

2018年雙11前夕，阿里巴巴對上崛起的新秀拼多多，參與「拼多多三周年活動」的品牌商家遭遇天貓強制二選一，導致大批品牌商家被迫退出拼多多活動、下架商品，甚至要求關閉旗航店。

2019年10月， 阿里巴巴CMO王帥表示，「二選一」本來是正常的市場行為，也是良幣驅逐劣幣。此話一出，再次引發京東、拼多多、唯品會聯手，向北京高院提出申請，意圖就二選一爭議在司法層面上「圍攻」天貓。

值得注意，京東、拼多多、唯品會背後皆有騰訊的影子，騰訊對他們分別持有17.1%、17%、4.9%的股權。

阿里巴巴涉「二選一」壟斷遭立案調查，詳情【下一頁】

外賣平台「二選一」：美團對餓了麼

外賣領域也不例外，美團和阿里巴巴旗下的餓了麼也有「二選一」的爭議。餐飲商家被要求與平台簽署獨家合作的協議，餓了麼因此將美團告上法院，索賠100萬元人民幣。

另外，在酒店旅途方面，美團與百度（美：BIDU）的攜程（TCOM）系也潛在二選一。

快遞物流「二選一」：順豐對菜鳥

由順豐牽頭成立的豐巢科技本月因違法《反壟斷法》被罰，牽出快遞物流業的「二選一」爭議，主要為順豐及阿里巴巴旗下的菜鳥網絡。

豐巢科技股東有順豐、申通（深：002468）、中通 （02057） 、韻達（深：002120）等快遞公司，傳因順豐創辦人王衛強硬「二選一」，不得快遞公司將快遞寄存於菜鳥驛站，後來「通達系」投入菜鳥網絡麾下。

文娛內容「二選一」：閱文對阿里

在文娛行業中，閱文掌握豐富的IP作品、擁有龐大的作家群體，以及多個閱讀網文的平台。兩年前，閱文所有文章在屬阿里巴巴大文娛的咪咕平台停止更新，讓用戶「二選一」，引起爭議。此外，作者也面臨「二選一」的難題，簽了閱文，就不可以簽其他網文平台，平台對作者的作品擁有絕對的版權。

阿里巴巴被當局調查之後，下一家會被調查的公司是？

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編輯：陳華