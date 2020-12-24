脫歐談判或現突破　慎防英鎊衝高回落

英國與歐盟的脫歐談判可能出現突破，傳媒報道英國在最後一重關口的漁業議題上作出讓步，將與歐盟達成貿易協議框架，意味自2016年脫歐公投後擾攘多年的脫歐談判終於可以劃上句號。有關協議將避免出現硬脫歐局面，消息刺激英鎊衝上1.35以上。美元輾轉回落至90水平附近，投資者似乎迅速消化有關新冠病毒變種的壞消息，傾向相信疫苗研發突破及主要央行長期的寬鬆政策能在來年促進全球經濟復甦，逐險情緒維持熾熱。

筆者對英鎊走勢持較為謹慎態度，預期英鎊在脫歐協議利好消息出台後或後勁不繼。一旦脫歐協議達成，市場對脫歐協議的憧憬將無以為繼，可能出現消息出現時買入，證實時賣出的局面。事實上，英國經濟將再受疫情變種因素打擊，一些歐洲及其他國家均對英國實施封關，雙底衰退風險正逼在眉睫，英倫銀行可能不得不重新考慮負利率政策。脫歐協議達成後，英國亦需要面對和其他國家進行貿易會談，有關風險將可能困擾英鎊。