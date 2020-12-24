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Zoom擬推出電子郵件服務　挑戰Google、微軟

科技 12:47 2020/12/24

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近日美國傳媒報道指，Zoom有意挑戰Google和微軟（Microsoft），計劃尋求拓展工作場所視像聊天以外的新領域，推出電子郵件和日曆服務。

疫情帶動在家工作、遙距視像開會等新常態，視像平台Zoom用戶數目激增，更令Zoom盼能開拓更多新功能，搶奪更大市場席位。近日美國傳媒報道指，Zoom有意挑戰Google和微軟（Microsoft），計劃尋求拓展工作場所視像聊天以外的新領域，推出電子郵件和日曆服務。

Zoom開放假期時段無限時會議　可於線上舉行節日聚會

【視像會議】Zoom發布macOS版本更新　今日起將支援蘋果M1系列Mac

據外媒The Verge引述The Information的報告報道指，Zoom目前正開發新產品，據稱是電子郵件服務及日曆應用服務。其中電郵服務計劃最早在明年起開始進行測試，而日曆服務的上線的具體時間則仍未公開。

報道提及，Zoom之所以打算開拓新市場，主要是因為預計2021年員工會逐步回到辦公室，對視像會議依賴程度下降。因此打算模仿微軟及Google，推出捆綁式企業產品，同時提供日曆、電子郵件和視像會議服務。

The Information報告也提及，Zoom有興趣打造一個完整的企業應用產品，當中包括「可讓人聊天的招聘功能」、以及與Dropbox和Asana合作，打造儲存空間。惟目前Zoom並未就相關報道作出任何回覆。

【Zoom】市場料Zoom第三季按年增長逾300%　疫情下「在家工作」持續

責任編輯：曾曉汶

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