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【ET講股通】梁耀康︰阿里巴巴急挫後對策 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:18 2020/12/24

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恒指平安夜半日市，全日升43點，報26386點，大市成交980億元。

大市處下降通道　短期看疫情及國策

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，環球股市對病毒變種消息的驚恐暫時穩下來，但仍需關注疫苗接種速度、全民接種率及病毒變種速度。

大市明顯處於下降通道， 暫時守住26000關，整體偏弱，但在眾多不明朗因素困擾大市下，恒指會否再大跌，短期須視乎疫情及國策。

阿里成反壟斷調查對象　股價急挫

個股方面，阿里巴巴 （09988） 今日股價急跌逾8%，主因成為內地反壟斷調查對象，官媒亦發文批評。梁耀康指出，阿里巴巴成為首個開刀對象，針對「二選一」問題，其他平台股亦會面臨同樣問題。

短期來看，阿里巴巴部署看兩個層面。基本面方面，阿里巴巴面對拼多多競爭，用戶仍錄增長，核心電商業務收入增長亦不俗。阿里巴巴基本因素不算差，最大問題是受累中央政策。不過，對比騰訊 （00700） ，阿里巴巴牽涉層面更廣泛，退場機會甚低，初步估計中央不欲「整死」阿里巴巴，旨在殺雞儆猴。 阿里巴巴或要分拆業務，以應對「二選一」問題，關注如何分拆及影響，惟在分拆下，有機會更能反映不同業務的價值。

阿里基本面不差　中長綫可趁低吸納

梁耀康指出，由於仍未知阿里巴巴除「二選一」外，還有無其他政策影響，故持重貨者現階段宜減磅。不過，拉長來看，若股價再跌深一點，可視為分段吸納的機會，如跌15%至20%可考慮吸納。事實上，在幾隻平台股中，阿里巴巴市盈率約34倍，比對手便宜；軟銀一直伺機高位減持，加上螞蟻上市觸礁，遏抑股價向上，而今次監管問題可視作終極負面因素。

梁耀康建議，未持貨者亦不宜心急，可考慮分注吸納，或轉投入場門檻較低的美股（美：BABA）。阿里巴巴業務料不會拆得太散，況且它是唯一在海外市場有影響力的中企，料須維持國際地位。因此，阿里巴巴急跌，反而可視為中長綫吸納機會。

其他平台股　「被查」隱憂未除

此外，其他平台股未算跟跌太深，如美團 （03690） 今日跌2.7%，但需注意這些企業「被查」隱憂仍未消除。市場近期對新經濟股未算熱衷，故投資者在部署時要審慎。

其他個股方面，瑞聲科技 （02018） 今日股價急彈7%，市傳分拆光學業務上市。但要留意，瑞聲整體業務表現不算太強，股價現處橫行區，欲吸納者宜分注細注。 相比瑞聲，舜宇光學 （02382） 值搏空間較大，因為市場憧憬舜宇可納入蘋果鏡頭供應鏈，有助盈利。

另外可留意港交所 （00388） ，股價近日有突破，因業務仍有憧憬，料中概股明年相繼來港上市。

【「ET講股通」問股環節，包括：耐世特、IGG：立即觀看

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欄名 : ET講股通

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