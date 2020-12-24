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【英國疫情】半個英國Boxing Day起「封城」

環球社會熱點 12:16 2020/12/24

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英國政府宣布在周末「拆禮物日」（Boxing Day）起加強措施變相封城。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，更出現變種病毒。面對變種病毒的威脅，英國政府宣布在周末「拆禮物日」（Boxing Day）起加強措施變相封城。英格蘭多個地區將由Boxing Day起，實施相等於封城無異的第4級防疫措施，以遏制變種病毒於英國各地擴散。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

英格蘭東部及東南部周日（20日）起實施新的第4級防疫措施，但鑒於英國疫情持續惡化，衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周三（23日）宣布，英格蘭東部、東南部及西南部多個地區，由周六（26日）起列入第4級。

第4級的居家令（Stay at Home）警示級別下，政府要求民眾無豁免理由（例如：購買必需品）都要留在家中、禁止與非家庭成員於室内或戶外場所聚會、所有非必需的零售商店都會關閉。最新加入第4級警示的地區包括：

  • 薩塞克斯郡（Sussex）
  • 牛津郡（Oxfordshire）
  • 薩福克郡（Suffolk）
  • 諾福克郡（Norfolk）
  • 劍橋郡（Cambridgeshire）
  • 埃塞克斯郡（Essex）目前未列入第4級的部分 
  • 薩里郡韋弗利（Waverley in Surrey）
  • 漢普郡（Hampshire）新福里斯特區以外的部分

第3級的非常高（very high）警示級別下，除了禁止探訪外，賭場、酒吧、健身室、娛樂場所將被迫關閉，並禁止居民離開該區域外遊，外地到訪者亦不准過夜。酒吧若能以餐廳形式營業，則可與餐廳一樣繼續營業。學校、辦公室、商店會繼續開放。最新加入第3級警示的地區包括：

  • 布里斯托爾（Bristol）
  • 格洛斯特郡（Gloucestershire）
  • 薩默塞特（Somerset）
  • 斯溫登（Swindon）
  • 懷特島郡（Isle of Wight）
  • 新福里斯特區（The New Forest）
  • 北安普頓郡（Northamptonshire）
  • 柴郡（Cheshire）
  • 沃金頓（Warrington）

【變種病毒】英國發現來自南非變種病毒 傳染力更強 【下一頁】

第2級的高度（high）警示級別下，該區需實行禁止探訪、禁止於酒吧或餐廳與家人以外者見面，以阻止來自不同家庭的人於室內聚集。最新加入第2級警示的地區包括：

  • 康沃爾郡（Cornwall）
  • 赫里福德郡（Herefordshire）

連同早前已列入各級別的地區計算，英國周六將有52%的人口（3430萬人）需遵守第4級別措施，包括首都倫敦、肯特郡（Kent）；37%的人口（2470萬人）需遵守第3級別措施；11%的人口（740萬人）需遵守第2級別措施；不足0.01%的人口（2,224人）需遵守第1級別措施。

責任編輯：鄭錦玲

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