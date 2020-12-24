【騰訊股價】微信增「微粒豆」功能　增值後送「豆」打賞影片主播

▲ 微信增「微粒豆」功能 增值後送「豆」打賞影片主播

騰訊 （00700） 旗下微信早年已設有紅包支付服務，最新增設「微信豆」打賞功能。據騰訊介紹，「微信豆」是用於支付微信內虛擬物品的道具，目前支援在視頻號直播中購買虛擬禮物，打賞影片主播。騰訊現於iOS版本微信的個人資料頁面增設「微信豆」，而用戶打賞前須預先充值。相對紅包支付，目前在iOS增值的微信豆只可在iOS消費，不可跨平台使用。

微信豆增值定價為：1元（人民幣．下同）7個、18元126個、50元350個、128元896個、298元2086個、518元3626個。

騰訊早前商標註冊，騰訊10月底申請「微信豆」商標，分類涉及金融物管、廣告銷售、通訊服務、設計研究等。

騰訊回應美國禁令 馬化騰：WeChat、微信是不同產品，可見【下一頁】

據內媒報道，新版本微信還新增了青少年模式、表情搜索，此外在「發現」頁面出現了附近的人和直播功能。除了本身有的朋友圈內容外，視頻號也被單列出來，用戶點擊即可進入主頁。

受累阿里巴巴 （09988） 因涉嫌「二選一」逼商戶靠邊站，被內地市監局立案調查，所有內地科網龍頭今日股價走弱，騰訊跌2.4%，報557.5元，成交68億元。

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編輯：麥德銘