【騰訊700】微信增虛擬支付道具 完善直播打賞系統

近日騰訊（00700）旗下微信更新後，應用程式內新增了用作支付微信內虛擬物品的道具「微信豆」。騰訊現跌2.6%，報556元，成交達77億元。

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iOS版微信更新至7.0.20版本後，於個人資料頁選項中增加了「微信豆」。據悉，用戶需要充值購買「微信豆」，約1元人民幣7個，當視頻號直播時可以「微信豆」購買虛擬禮物打賞主播。惟於iOS充值購買的微信豆只可在iOS上消費。

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據企查查資料顯示，早前騰訊科技（深圳）有限公司新增多個「微信豆」相關商標信息，其國際分類包括金融物管、通訊服務、廣告銷售等，商標狀態為「注冊申請中」。另外，新版本的微信還新增了青少年模式、表情搜索，在「發現」頁面增加附近的人和直播功能，並在朋友圈加入推薦視頻號，方便用戶點擊進入主頁。

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