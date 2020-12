【變種病毒】源自南非變種病毒 恐能抵抗疫苗

新冠肺炎全球大流行,在英國及南非都分別發現變種新冠病毒,英國日前更錄得兩宗與南非發現變種病毒相關個案。南非科學家相信,南非發現變種病毒可能更易傳播,可能對年輕人造成更大的打擊,該變種病毒更可能對疫苗的抵抗力更強。

雖然在英國及南非發現的變種病毒是不同,但兩者都有一個名為「N501Y」的「突變」(mutations)可改變病毒的棘狀物(spike),令病毒更容易入侵人體細胞。

英國《衛報》引述南非科學家指,正研究在南非發現變種病毒帶來的威脅,該變種病毒似乎不會引起更嚴重的症狀或需要不同的治療。

報道指,有專家憂慮,由於南非發現的變種病毒有更多個體「突變」,可能使令已康復的患者,有再一次感染新冠肺炎的風險。

領導對南非新變種進行研究的專家萊塞爾博士(Dr Richard Lessells)指:

「把南非與英國的數據放在一起,此(南非)變種病毒,會更有效於人與人之間傳播,這不是好事。這意味著我們必須做得更好,以制止它的傳播。」

(Putting our data together with that in the UK, this [South African] variant is a bit more effective at spreading from person to person and that is not good. It means we have to get a bit better at stopping it.)