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【變種病毒】源自南非變種病毒 恐能抵抗疫苗

環球社會熱點 12:03 2020/12/24

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新冠肺炎全球大流行，在英國及南非都分別發現變種新冠病毒，英國日前更錄得兩宗與南非發現變種病毒相關個案。南非科學家相信，南非發現變種病毒可能更易傳播，可能對年輕人造成更大的打擊，該變種病毒更可能對疫苗的抵抗力更強。

英國發現來自南非變種病毒 傳染力更強 【下一頁】

雖然在英國及南非發現的變種病毒是不同，但兩者都有一個名為「N501Y」的「突變」（mutations）可改變病毒的棘狀物（spike），令病毒更容易入侵人體細胞。

英國《衛報》引述南非科學家指，正研究在南非發現變種病毒帶來的威脅，該變種病毒似乎不會引起更嚴重的症狀或需要不同的治療。

【牛津疫苗】唔怕英國變種病毒？阿斯利康指可有效對抗 【下一頁】

報道指，有專家憂慮，由於南非發現的變種病毒有更多個體「突變」，可能使令已康復的患者，有再一次感染新冠肺炎的風險。

領導對南非新變種進行研究的專家萊塞爾博士（Dr Richard Lessells）指：

「把南非與英國的數據放在一起，此(南非)變種病毒，會更有效於人與人之間傳播，這不是好事。這意味著我們必須做得更好，以制止它的傳播。」

（Putting our data together with that in the UK, this [South African] variant is a bit more effective at spreading from person to person and that is not good. It means we have to get a bit better at stopping it.）

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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