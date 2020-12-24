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【英國疫情】變種病毒全國失守 北愛爾蘭首錄個案

環球社會熱點 12:13 2020/12/24

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起源自英國英格蘭東南部地區的變種新冠病毒傳染性高，導致新冠肺炎疫情於英國迅速擴散。英國官員指，除了英格蘭及蘇格蘭外，北愛爾蘭亦錄得首宗由變種新冠病毒引起的確診個案，意味著變種新冠病毒已擴散至英國全國。

英國變種病毒惹搶購潮 超市限購雞蛋廁紙大米 【下一頁】

英國公共衛生應急小組（National Public Health Emergency Team， 簡稱NPHET）表示，根據採集到的病毒樣本，相信變種新冠病毒株「VUI 202012/01」已於上周傳入北愛爾蘭地區。北愛爾蘭官員隨即確認，當地已出現首宗變種新冠病毒確診個案。

北愛爾蘭政府衛生部長斯萬（Robin Swann）周三表示，當地將於26日起開始實施為期6周的封城措施，民眾無須感到驚慌，只要大家嚴格遵守防疫法規及衛生部建議，將可合力對抗疫情。

斯萬亦呼籲民眾需謹慎衡量於聖誕節期間外遊的風險。

變種病毒遍全英國 曼徹斯特利物浦均中招 【下一頁】

變種新冠病毒首先於倫敦及英格蘭東南部地區被發現，其後在蘇格蘭及威爾斯等地亦先後出現該病毒。北愛爾蘭新近發現亦變種新冠病毒蹤跡，意味該變種病毒已遍佈全英國。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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