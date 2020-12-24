【機迷熱話】黑客製冒牌《Cyberpunk 2077》手機遊戲程式　鎖用家手機資料兼勒索

▲ 有不法分子就看準Cyberpunk 2077風潮，推出冒牌Cyberpunk 2077，試圖綁架玩家的手機和電腦，進行勒索。

遊戲大作《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》上市兩星期，扣取退款用家數目，銷量仍已衝破1300萬份。而有不法分子就看準Cyberpunk 2077風潮，推出冒牌Cyberpunk 2077，試圖綁架玩家的手機和電腦，進行勒索。

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網絡資訊安全公司Kaspersky旗下軟件分析師Tatyana Shishkova發現，有不法分子嘗試以Cyberpunk 2077手機遊戲版本作誘餌，並上載到冒牌的Google Play商店頁面，更謊稱是手機測試版本。

若用家誤信為真，利用手機下載該APK檔案，或會導致手機遭到勒索軟件入侵。黑客更會把手機所有檔案及文件上鎖，甚至以刪除檔案威脅用戶轉帳500美元（約3876港元）的比特幣。

除此之外，資訊安全團體MalwareHunterTeam亦發現了Windows冒牌版本的Cyberpunk 2077。資料顯示，黑客利用一款名為「BlackKingdom」的改良版勒索軟件，入侵用家電腦，並對電腦的文件進行加密，趁機勒索虛擬貨幣。

Cyberpunk 2077開發商CD Projekt RED強調，目前Cyberpunk 2077並沒有手遊版本，唯一可用手機遊玩的方式就是透過Google Stadia、NVIDIA GeForce Now等雲端串流服務。而電腦版本則僅可從Steam上購買並安裝，建議用戶遵循正規管道下載遊戲。

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責任編輯：曾曉汶