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【變種病毒】新加坡繼香港後中招 錄首宗有關變種病毒個案

環球社會熱點 12:05 2020/12/24

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新冠肺炎全球大流行，在英國及南非都分別發現變種新冠病毒，變種新冠病毒個案開始傳入亞洲。新加坡衛生署（MOH）周三（23日）表示，新增一宗個案與早前在英國發現的「B.1.1.7」變種新冠病毒有關，患者是一名由英國回國的17歲女留學生。不過，新加坡衛生署強調，未有證據顯示，在英國發現的變種新冠病毒在新加坡社區中擴散。

新加坡批准使用輝瑞疫苗 成東亞首國 李顯龍帶頭接種 【下一頁】

當局指，在11月17日至12月17日期間，新加坡一共從歐洲輸入31宗新增個案。

當中，12人確認並非感染變種新冠病毒；1人被發現攜帶毒株；5人因為病毒含量過低，而無法進行基因排序檢測。還有11人對變種新冠病毒呈初步陽性，2人未進行測試。

英國新冠變種病毒遍全國 曼徹斯特利物浦均中招 【下一頁】

而確認感染變種新冠病毒個案的17歲女生，自本年8月就開始留學英國，12月6日返回新加坡，回國後翌日就開始發燒，隔日確診。

當局指，患者的所有的親密接觸者都接受隔離，最終測試皆為陰性。衛生署表示，該女生從入境就開始被隔離，所以該個案並沒有發生進一步的傳播。

為了減少變種新冠病毒在新加坡傳播的風險，從周三（23日）開始，不論所有長期和短期簽證的旅客，若在最近14天內到訪英國都不能入境或經新加坡轉機。

新加坡居民由英國回程抵達後，需立即接受測試，並接受14日的自我隔離。23日新加坡共錄得21宗新增個案，皆為輸入個案，患者來自加拿大、印度、英國等地。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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