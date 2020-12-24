【科興疫苗】科興推遲疫苗後期試驗結果　傳疫苗有效性高過50%門檻（第二版）

▲ 陳肇始又稱，當局會因應疫苗的冷藏儲存和物流需求，研究為市民接種的安排。

《華爾街日報》報道，科興將推遲至明年1月再公布其新冠疫苗的後期試驗結果，原因是該公司將把巴西的數據與來自印尼和土耳其的試驗結果進行整合。

科興原先預期昨日（23日）公布巴西三期臨床試驗的有效性，惟當地測試機構Butantan Institute表示，科興要求延長15日時間分析數據，以及於印尼及土耳其進行的其他疫苗試驗的結果。Butantan的主任Dimas Covas指出，推遲發布與疫苗的有效性無關，預計這將是首批獲准在巴西使用的疫苗之一。

Covas稱雖然他不能宣布試驗結果，但他指科興疫苗的有效性已超過50%的門檻，這意味著監管機構可能批准該疫苗。

陳肇始：最快下月到港

食物及衞生局局長陳肇始今早在電台節目上表示，政府預訂 3款新型冠狀病毒疫苗，首批由內地科興生產的疫苗最快下月到港。她又指，暫時仍在查詢相關第3期臨床研究數據，估計這一兩日會有公布。不過，若根據外電最新消息，科興生產的疫苗能否如期供港仍有疑問。

陳肇始又稱，當局會因應疫苗的冷藏儲存和物流需求，研究為市民接種的安排，其中一款較具挑戰性、由復星及BioNTech合作研發的疫苗，預計會在社區設立疫苗注射中心處理。至於其他儲存方面挑戰性較低的疫苗，將考慮讓私家醫生參與接種。

陳肇始又稱，待安排好後，市民將可在網上預約接種，當局亦會設「電子針卡」，以記錄市民接種新冠疫苗的資料。她指，政府計劃成立保障基金，為接種疫苗後出現罕見不良反應的市民提供經濟支援，當局正敲定細節，強調將考量所有因素。

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（第二版加入外電報道）

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編輯：吳敏芳